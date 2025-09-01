स्ट्राइक रेट और औसत दोनों ही बेकार... इस बल्लेबाज पर क्यों भड़के आकाश चोपड़ा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि संजू सैमसन को T20 World Cup 2026 (टी20 वर्ल्ड कप 2026) के लिए भारत की टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज की दौड़ में शामिल होना चाहिए. लेकिन उन्होंने यह भी साफ कहा कि सैमसन की मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज़ी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है.

हाल के T20I मैचों में संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की और कुछ अच्छी पारियां खेलीं. लेकिन अब शुभमन गिल टीम में वापसी कर चुके हैं और उन्हें वाइस-कैप्टन भी बनाया गया है. ऐसे में संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में धकेला जा सकता है, जहां मुकाबला कड़ा है. इस पोज़िशन पर जितेश शर्मा को बढ़त मिल सकती है.



आकाश चोपड़ा ने क्या कहा

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'सैमसन ने पिछले 12 मैचों में तीन शतक लगाए हैं. अगर आप उनकी पोज़िशन 1 से 3 पर बल्लेबाज़ी देखें तो उन्होंने 6000 से ज्यादा रन बनाए हैं, ये आंकड़े बेहतरीन हैं. लेकिन अगर 4 से 7 नंबर पर देखें तो उन्होंने 98 मैचों में सिर्फ 20 की औसत और 126 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. ये आंकड़े अच्छे नहीं हैं."

चोपड़ा का मानना है कि अगले साल के बड़े टूर्नामेंट के लिए ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत और सैमसन एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे. इनमें जितेश शर्मा पहले विकेटकीपर की भूमिका में रह सकते हैं, जबकि दूसरा स्थान इन तीनों के बीच होगा. फिलहाल सैमसन इस रेस में पीछे नज़र आ रहे हैं.



