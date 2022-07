कॉमनवेल्थ गेम्स: रेणुका सिंह का भौकाल, खतरनाक बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया को किया ढेर, झटके 4 विकेट

इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने धमाकेदार शुरुआत की है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टी-20 मैच में टीम इंडिया ने पहले शानदार बैटिंग का नज़ारा पेश किया, उसके बाद भारत की ओर से रेणुका सिंह ने गज़ब की बॉलिंग करते हुए कंगारू टीम को घुटने पर ला दिया. हालांकि, रेणुका सिंह का ये शानदार स्पेल भी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सका और भारत आखिर में जाकर 3 विकेट से यह मैच हार गया.



26 साल की रेणुका सिंह भारतीय टीम की ओर से इस मैच में बॉलिंग की शुरुआत की. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 155 रनों का टारगेट दिया था, ऐसे में भारतीय बॉलर्स के सामने चुनौती थी कि कैसे कंगारू टीम को रोका जाए.

यहां पर मोर्चा संभाला रेणुका सिंह ने जिन्होंने पारी की दूसरी बॉल पर ही ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली को चलता किया. अपने शुरुआती तीन ओवर में ही रेणुका सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 बल्लेबाजों को शुरुआती पांच ओवर के भीतर आउट किया.



रेणुका सिंह का स्पेल-

• 0.2 ओवर- एलिसा हिली को स्लिप में कैच आउट करवाया. 0/1

• 2.1 ओवर- मैग लैनिंग को शॉर्ट बॉल पर कैच आउट करवाया. 20/2

• 2.5 ओवर- बेथ मूनी को क्लीन बोल्ड किया. 21/3

• 4.1 ओवर- ताहिला मैग्राथ को कैच आउट करवाया. 34/4

‣ Mooney

‣ Healy

‣ Lanning

‣ McGrath



Renuka Singh bowls out. What an incredible spell #AUSvIND #B2022 pic.twitter.com/xcNlWkvlas