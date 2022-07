CWG 2022 Ind Vs Aus: 49 पर 5 थी ऑस्ट्रेलिया, फिर भी कैसे टीम इंडिया को दे दी मात, जानें पूरा रोमांच

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शुरुआत हार के साथ हुई है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत तो मिली लेकिन मैच खत्म होते-होते सबकुछ बदल गया. एक वक्त पर जो ऑस्ट्रेलियाई टीम 49 के स्कोर पर अपनी आधी टीम गंवा चुकी थी, उसने एक ओवर रहते ही 155 के टारगेट को हासिल कर लिया.



मैच में ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया इतनी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी आखिरी में जाकर हार गई. इस मैच का पूरा रोमांच समझते हैं...



भारत की बैटिंग का ऐसा था हाल...



टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बैटिंग की और 154 का स्कोर बनाया. भारत को शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने दमदार शुरुआत दिलवाई. स्मृति ने 17 बॉल में 24 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे. उनके अलावा शेफाली वर्मा ने दमदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 33 बॉल में 48 रनों की पारी खेली और 9 चौके जमा दिए.



इन दोनों के बाद हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर कप्तानी पारी खेली और 34 बॉल में 52 रन बनाकर टीम के स्कोर को 154 तक पहुंचाने में मदद की. हरमन ने अपनी पारी में 8 चौके मारे और 1 छक्का जमाया. तीन बढ़िया पारियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेस जोनासन ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट झटक लिए.

