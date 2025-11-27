scorecardresearch
 
WPL ऑक्शन में इस क्रिकेटर ने चौंकाया, बटोरे ₹2.40 करोड़, इंडियन एयरफोर्स से भी है खास कनेक्शन

महिला प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़़ियों की नीलामी में सभी 5 फ्रेंचाइजी टीम्स ने करोड़ों रुपये लुटाए. स्टार ऑलराउंडर शिखा पांडे को भी ऑक्शन में बंपर राशि मिली है. शिखा भारतीय टीम के लिए भी क्रिकेट खेल चुकी हैं.

WPL ऑक्शन में शिखा पांड भी छाई रहीं, यूपी वॉरियर्स ने उन्हें खरीदा. (File Photo: AP)
महिला प्रीमियर लीग (WPL) के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की मेगा नीलामी 27 नवंबर (रविवार) को हुई है. नई दिल्ली के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में आयोजित नीलामी में खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई. ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा सबसे महंगी बिकीं. दीप्ति को यूपी वॉरियर्स (UPW) ने 3.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम से दोबारा जोड़ा. दीप्ति को लाने के लिए यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच (RTM) कार्ड का इस्तेमाल किया. विदेशी खिलाड़ियों में एमेलिया केर पर सबसे ज्यादा पैसे बरसे. न्यूजीलैंड की केर को मुंबई इंडियंस (MI) ने 3 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. केर के लिए मुंबई ने आरटीएम कार्ड का यूज किया.

इस मेगा नीलामी में अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर शिखा पांडे ने सबका ध्यान खींचा. शिखा को जितनी कीमत मिली, उसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी. यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा, जो उनके बेस प्राइस (40 लाख रुपये) से 6 गुना ज्यादा है. यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) शुरू से ही शिखा को टीम में शामिल करने के लिए आमने-सामने थे.

कीमत देखते ही देखते 75 लाख रुपये तक पहुंच गई. शिखा पांडे की पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने शुरुआत में बोली नहीं लगाई, लेकिन यूपी वॉरियर्स और आरसीबी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे. कीमत 1 करोड़ पार कर गई और फिर तेजी से 1.70 करोड़ रुपये तक पहुंची.

ध्यान देने वाली बात यह है कि शिखा पांडे ने दो सालों से भी ज्यादा समय से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनकी काबिलियत और शानदार फिटनेस ने नीलामी में बेहद मूल्यवान बना दिया. आरसीबी ने बोली को 2 करोड़ रुपये तक पहुंचाया, लेकिन यूपी वॉरियर्स की टीम भी पीछे हटने वाले नहीं थी. उसने फिर से बिड लगाई और 2.40 करोड़ रुपये की भारी रकम के साथ शिखा पांडे को अपने पाले में कर लिया.

शिखा पांडे एयरफोर्स में किस पद पर हैं?
शिखा पांडे भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं. साल 2011 में शिखा इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुई थीं. फिर उन्होंने मार्च 2014 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया. दाएं हाथ की फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शिखा पांडे ने भारत की महिला टीम के लिए अब तक 3 टेस्ट, 55 वनडे और 62 टी20 मुकाबले खेले हैं.

36 साल की शिखा पांडे ने विमेंस टेस्ट मैचों में 35.25 की औसत से 4 विकेट चटकाए हैं. टेस्ट मैचों में शिखा ने 18.33 की औसत से 55 रन भी बनाए. उधर विमेंस ओडीआई में शिखा के नाम पर 21.92 की औसत से 75 विकेट दर्ज हैं. इस दौरान उन्होंने 2 मौकों पर पारी में चार विकेट चटकाए. शिखा ने विमेंस ओडीआई में दो अर्धशतकों की मदद से 512 रन (औसत 20.48) भी बनाए हैं. शिखा ने विमेंस टी20 इंटरनेशनल में 26.16 की औसत से 43 विकेट अपने नाम किए हैं, साथ ही 13.00 के एवरेज से 208 रन स्कोर किए.

