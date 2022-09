'चीता दहाड़ता नहीं है', गुर्राहट या कुछ और... ऐसी होती है चीते की आवाज़

नामीबिया (Namibia) से मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में चीते आ चुके हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2022 को इन अफ्रीकी चीतों को पार्क में छोड़ा. चीतों की तस्वीरें तो आप आराम से देख लेंगे. लेकिन क्या हमें पता है कि चीतों की आवाज़ कैसी है?

चीते हैं तो बाघ और शेर के परिवार का. लेकिन न तो वो शेर की तरह दहाड़ता है. न ही बाघ की तरह गुर्राता है. न ही भेड़-बकरियों की तरह मिमियाता है. उसकी आवाज़ बहुत हद तक बिल्ली की तरह होती है. लेकिन बिल्लियों की म्याऊं-म्याऊं बेहद पतली होती है. जबकि चीते का म्याऊं-म्याऊं में थोड़ा ज्यादा भारीपन और बेस होता है.

यहां सुनिए और देखिए चीते की आवाज़

आप अगर इंटरनेट पर मौजूद वीडियो-ऑडियो देखेंगे या सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीते की आवाज़ कैसी होती है. चीता अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकालता है. वह बादल की तरह गरजता (Growls), बिल्लियों की तरह घुरघुर या म्याऊं-म्याऊं (Purr), सांप की तरह हिस्स (Hissing) और कराहने की आवाज़ (Moaning) जैसी आवाज़ें निकालता है. हम प्रयास करते हैं आपको यह बताने की कि चीते इन आवाज़ों को किन-किन परिस्थितियों में निकालते हैं.

मां-शावक के बीच होती चिड़ियों जैसी आवाज़ में बातः चीता कई तरह की आवाज़ें निकालता है. मां चीता और शावक चीता आपसे में चर्पिंग (Chirping) यानी चिड़ियों की तरह चुंहचुआहट की आवाजें निकालते हैं. बिल्लियों की तरह सामान्य म्याऊ-म्याऊ जब वह सामान्य स्थिति में सुरक्षित महसूस करते हुए निकालते हैं.

