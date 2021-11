अमेरिकी नेताओं की मांग, Alien आपदाओं से बचने के लिए बने UFO ऑफिस

हर मुद्दे पर एकदूसरे का गला काटने को तैयार अमेरिकी पार्टियां और राजनेता एक मुद्दे पर साथ आ गए हैं. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हाल ही में एक ऐसे विषय पर एकसाथ आए हैं, जिससे पूरी इंसानियत को खतरा है. ऐसे में उनकी राजनीति बीच में नहीं आ रही है. दोनों दलों के नेता इस आपदा से बचने के लिए एक स्वर में आवाज उठा रहे हैं. मांग कर रहे हैं इस आपदा से बचने के लिए खास तरह का ऑफिस बनाना चाहिए, जिसमें ऐसी तकनीकों का विकास किया जाए जो एलियन आपदा (Alien Calamity) से बचा सके.

पॉलिटिको नाम की साइट ने आसमानी आफत से बचने के लिए होने वाले अघोषित राजनीतिक गठबंधन के बारे में खबर लिखी है. जिसमें बताया गया है कि अनआइडेंटीफाइड एरियल फेनोमेना (Unidentified Aerial Phenomena - UAP) यानी UFO संबंधी जानकारियां जमा करने के लिए खास तरह का UFO Office होना चाहिए. यहां पर एलियन हमले से बचने की तकनीकों पर रिसर्च, आइडियेशन और काम होना चाहिए. संभावना यह बन रही है कि दोनों दलों के नेता मिलकर नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट में बदलाव कर सकते हैं.

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मिलकर एक नया विभाग कहें या ऑफिस कहें, खोलना चाहते हैं. इसका नाम एनोमली सर्विलांस एंड रेजोल्यूशन ऑफिस (Anomaly Surveillance and Resolution Office - ASRO) बताया जा रहा है. जिसे अमेरिकी जनता UFO ऑफिस का नाम दे रही है. इस ऑफिस का मकसद है ज्यादा से ज्यादा जानकारी और नॉलेज जमा करना. ताकि ये पता चल सके कि UAP को लेकर कानून में क्या-क्या बदलाव किए जाएं.

"If it is technology possessed by adversaries or any other entity, we need to know."https://t.co/i0SjKktQzq