चीन के स्पेस स्टेशन पर पहुंचे तीन और अंतरिक्ष यात्री, अब वहां 6 एस्ट्रोनॉट्स

अंतरिक्ष में चीन का स्पेस स्टेशन बन रहा है. इसके लिए चीन ने 3 और अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजा था. ये ये तीनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पहुंचे और वहां पहले से मौजूद तीन एस्ट्रोनॉट्स से मिले. अब चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 एस्ट्रोनॉट्स एक साथ मौजूद हैं.

मंगलवार को स्पेसक्राफ्ट शेन्ज़ो -15 (Shenzhou-15), या 'डिवाइन वेसल' (Divine Vessel), और इसके तीन यात्रियों ने, जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रात 11:08 बजे लॉन्ग मार्च-2F रॉकेट से उड़ान भरी. ये तीन यात्री हैं फी जुनलॉन्ग (मिशन कमांडर), डेंग क्विंगमिंग और झांग लू.

स्पेस स्टेशन ऐसेम्बल करने के लिए शेन्ज़ो-15, 11 मिशनों में से आखिरी था. इसमें पहले के तीन चालक दल के मिशन शामिल हैं. इस स्पेस स्टेशन को चीन में "सेलेस्टियल पैलेस"(Celestial Palace) कहा जाता है. हालांकि, इसका नाम तियांगोंग स्पेस स्टेशन है. इसका पहला मिशन अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था.

लॉन्च के करीब 6 घंटे के बाद स्पेस क्राफ्ट, स्पेस स्टेशन के साथ डॉक किया गया और शेनझोउ -15 पर सवार 3 एस्ट्रोनॉट्स वहां पहले से मौजूद एस्ट्रोनॉट्स से मिले. मेहमानों को स्वागत गर्मजोशी से किया गया. अब ये नया क्रू वहां काम करेगा और पिछले एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे.

शेनझोउ-14 क्रू जून की शुरुआत में स्पेस स्टेशन पहुंचा था. इस क्रू ने अंतरिक्ष में 6 महीने का समय बिताया है. एक सप्ताह तक ये दोनें क्रू एक साथ वहां रहेंगे और हैंडओवर के बाद, शेनझोउ-14 क्रू पृथ्वी पर वापस आ जाएगा. नया क्रू स्पेस स्टेशन को 6 अंतरिक्ष यात्रियों को संभालने लायक बनाएगा. जो अपने आप में एक और रिकॉर्ड होगा.

🧑‍🚀🤝🧑‍🚀Historical moment! 6 astronauts of Shenzhou-15 and Shenzhou-14 missions meet in Tiangong Space Station (CSS) today! Hats off to CNSA astronauts, scientists and engineers! Full HD: https://t.co/E0hlP4GkRe pic.twitter.com/c2BU6ENFcj