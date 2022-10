चीन ने लॉन्च किया आखिरी लैब मॉड्यूल, अब जल्द बनेगा चीनी स्पेस स्टेशन

चीन ने सोमवार को चैंग झेंग 5बी रॉकेट (Chang Zheng 5B rocket) पर मेंगटियन मॉड्यूल (The Mengtian module) सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया. दक्षिण चीन के हैनान में वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट (Wenchang Space Launch Site) से इसे रवाना किया गया. करीब आठ मिनट की उड़ान के बाद, मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो गया और अपनी निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया.

मेंगटियन लैब मॉड्यूल चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का तीसरा और आखिरी हिस्सा. इसके बाद चीन अपना T आकार का पहला और स्थाई स्पेस स्टेशन बनाने की आखिरी तैयारियां पूरी कर लेगा. आपको बता दें कि चीन ने इसी साल जुलाई में वेंटियन (Wentian) लॉन्च किया था, जहां वैज्ञानिक परीक्षण किए जाने हैं.

चैंग झेंग 5बी रॉकेट को लॉन्ग मार्च-5B कैरियर रॉकेट भी कहा जाता है. यह एक शक्तिशाली रॉकेट है जिसने अब तक चीनी स्पेस स्टेशन के तीनों मॉड्यूल लॉन्च किए हैं, इनमें से हर मॉड्यूल का वजन 22 टन से ज्यादा है, जो इसकी ताकत और विश्वसनीयता साबित करता है.

लॉन्ग मार्च-5B में चार 3.35-मीटर डायामीटर के लिक्विड प्रोपेलेंट बूस्टर हैं और ये टेक-ऑफ के दौरान 1,078 टन वजन लेकर जा सकता है. यह पृथ्वी की कक्षा में 25 टन का पेलोड भेजने में सक्षम है. शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी (एसएएसटी) के मुताबिक, 17.88 मीटर लंबी, 4.2 मीटर व्यास वाली मेगा स्पेस लैब का वजन लॉन्च के समय करीब 23.3 टन है, जो चीन का अब तक लॉन्च किया हुआ सबसे भारी पेलोड है.

मेंगटियन मॉड्यूल को अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वर्क स्टेशन के रूप में डिज़ाइन किया गया है और इसलिए इसमें तियान्हे और वेंटियन जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं हैं. चीनी स्पेस स्टेशन के लिए वर्क स्टोशन के रूप में, मेंगटियन के पास सबसे शक्तिशाली पेलोड को सपोर्ट करने की क्षमताएं हैं. इसमें 13 पेलोड कैबिनेट हैं, जहां खास तौर से माइक्रोग्रैविटी स्टडी के साथ-साथ फ्लूड फिज़िक्स जैसे कई एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं.

मेंगटियन दुनिया की पहली कोल्ड एटोमिक घड़ियों का सेट ले जा रहा है, जिसमें एक हाइड्रोजन क्लॉक, एक रूबिडियम क्लॉक और एक ऑप्टिकल क्लॉक शामिल है. यूटिलाइज़ेशन डेवलपमेंट सेंटर ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सेंटर के निदेशक झांग वेई का कहना है कि अगर ये सफल रहा, तो कोल्ड एटोमिक क्लॉक अंतरिक्ष में सबसे सटीक समय और फ्रीक्वेंसी सिस्टम का निर्माण करेंगी.

Once Wentian and Mengtian experimental modules dock with Tianhe, China Space Station will have in total 23 experiment racks on board. There will also be platforms for exposed experiments: 22 on Wentian and 30 on Mengtian. @CNSpaceflight

