गोताखोरों ने बचाई 12 मीटर लंबी व्हेल की जान, व्हेल ने कहा 'थैंक्यू'!

व्हेल समुद्र के सबसे बड़े जीवों में से एक है, लेकिन कभी-कभी ये विशालकाय मछली भी परेशानियों में फंस जाती है. ताजा मामला मलोरका (Mallorca) के बेलिएरिक द्वीप (Balearic island) का है, जहां 12 मीटर लंबी एक हंपबैक व्हेल (Humpback whale) शिकारियों के जाल में फंस गई. इस व्हेल को स्पेन के गोताखोरों ने बचाया है. यह रेस्क्यू ऑपरेशन पानी के नीचे तेज बहाव में किया गया था.

इस रेस्क्यू मिशन की खास बात यह रही कि व्हेल ने जाल से आजाद होने के बाद, गोताखोरों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, यूं लगा कि व्हेल अपने शब्दों में उन्हें शुक्रिया कह रही हो.

रेस्क्यू मिशन में शामिल, 32 साल की गोताखोर और समुद्री जीवविज्ञानी (Marine biologist) गिगी टोरस (Gigi Torras) का कहना है कि यह रेस्क्यू मिशन बहुत अनोखा था. व्हेल ने जो किया वह बिल्कुल अविश्वसनीय था. यह तीसरी बार था जब बेलिएरिक आइलैंड के आसपास किसी हंपबैक व्हेल को देखा गया था.

जाल में बुरी तरह से फंसी थी व्हेल

व्हेल बहुत कमज़ोर हालत में थी. उसे मलोरका के पूर्वी तट से करीब 4.83 किमी दूर एक जहाज से देखा गया था. इस बाद बचाव दल हरकत में आ गया. बचाव दल ने देखा कि व्हेल पूरी तरह से जाल में फंसी हुई थी. हालत यह थी कि व्हेल अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही थी.

पहले एक नाव से जाल को काटने का प्रयास किया गया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अल्बाट्रोस और स्काउलो डाइविंग सेंटर (Albatros and Skualo diving centres) के गोताखोर भी व्हेल के रेस्क्यू मिशन में शामिल हो गए. जाल काटने के लिए गोताखोर अपने चाकू लेकर पानी में कूद पड़े. ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 45 मिनट तक चला था.

घबराई हुई थी व्हेल

समुद्री जीव विज्ञानी और अल्बाट्रोस की मालकिन गिगी टोरस ने पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया. उन्होंने कहा कि पहले दस सेकंड वह व्हेल थोड़ी घबराई हुई थी. पानी में काफी बुलबुले दिख रहे थे. व्हेल को पता चल गया था कि उसे बचाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए वह रिलेक्स हो गई. हमने उसके मुंह की तरफ से जाल काटना शुरू किया. हम जाल काटते रहे और वह हमारा सहयोग कर रही थी. जैसे ही जाल कटा, व्हेल की ताकत लौटने लगी.

व्हेल ने अपने तरीके से कहा Thankyou !

टोरस का कहना है कि उसने चारों गोताखोरों की तरफ देखा और इस तरह का इशारा किया जैसे वह 'थैंक यू' कह रही हो. इसके बाद वो वहां से दूर चल गई. गिगी कहती हैं कि व्हेल ने जाते समय जो इशारा किया वो उनके लिए उनके जन्मदिन का तोहफा था. उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे शानदार पल था.

