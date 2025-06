खराब मौसम के कारण शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान टली, अब 11 जून को होगी Axiom-4 मिशन की लॉन्चिंग

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए Axiom-4 मिशन लॉन्चिंग को खराब मौसम के कारण एक दिन के लिए टाल दिया गया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने आधिकारिक X हैंडल से एक पोस्ट करके यह जानकारी दी. इसरो ने अपने प्रमुख डॉ. वी. नारायणन के हवाले से X पोस्ट में लिखा, 'मौसम की स्थिति के कारण, भारतीय गगनयात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए Axiom-4 मिशन की लॉन्चिंग 10 जून की जगह 11 जून को पोस्टपोन कर दी गई है. लॉन्चिंग का अगला समय 11 जून को शाम 5:30 बजे है.'

इंडियन एयरफोर्स के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला तीन अन्य क्रू मेंबर्स के साथ स्पेश मिशन, एक्सिओम-4 का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा. एक्सिओम-4 मिशन का क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेगा, जहां वे लेबोरेटरी की परिक्रमा करेंगे और साइंस, आउटरीच और कमर्शियल प्रयासों पर केंद्रित मिशन को अंजाम देंगे. एक्सिओम-4 मिशन को 10 जून को सुबह 8:22 बजे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के एलसी-39ए लॉन्च पैड से स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया जाना था. अब यह लॉन्चिंग 11 जून को भारतीय समयानुसार शाम 5 बजकर 30 मिनट पर होगी.

