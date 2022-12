रूस ने तैनात की दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, 30 मिनट में तबाह कर देगी धरती का कोई भी कोना

रूस के रक्षा मंत्रालय (Russia Ministry of Defence) ने अंतरमहाद्वीपीय हाइपरसोनिक एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम (Intercontinental Hypersonic Avangard Missile System) को ओरेनबर्ग रीजन में तैनात कर दिया है. रूस का दावा है कि यह मिसाइल अगर छोड़ी गई तो दुनिया के किसी भी कोने में 30 मिनट में टारगेट पर हमला कर सकती है. इसकी स्पीड आवाज की गति से 27 गुना ज्यादा है. यानी 33076 किलोमीटर प्रतिघंटा है. एवनगार्ड मिसाइल (Avangard Missile) का वजन करीब 2000 किलोग्राम है.

अगर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और हवा में नमी नहीं है, तो यह एवनगार्ड मिसाइल करीब 10 किलोमीटर की दूरी एक सेकेंड में पार कर सकती है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस मिसाइल की तैनाती के साथ ही उनके स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स की ताकत बढ़ गई है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने साल 2018 में कहा था कि यह मिसाइल अजेय है. इसे दुनिया का कोई एंटी-मिसाइल सिस्टम मार नहीं सकता.

रूस ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन पर 76 हमले किए हैं. जिनमें से अधिकतर को यूक्रेनी सेना और एयरफोर्स ने बेकार कर दिया. क्योंकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियार मिले हैं. रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था. तब से लगातार युद्ध चल रहा है. शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने 40 मिसाइलें दागी लेकिन उनमें लगभग सभी मिसाइलों को यूक्रेन की सेना ने इंटरसेप्ट कर दिया. इसलिए रूस ने दुनिया की सबसे घातक मिसाइल को तैनात किया है.

