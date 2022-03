NASA: एक ही फोटो में देखिए पूरा ब्रह्मांड...जितना वैज्ञानिक अब तक खोज पाए हैं

हमें क्या पता ब्रह्मांड (Universe) कितना बड़ा है. लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने ब्रह्मांड के उतने हिस्से को एक तस्वीर में डाल दिया है, जिसकी जानकारी इंसानों को है. इसे नासा दिखने वाला ब्रह्मांड यानी Observable Universe कहता है. इस एक तस्वीर को बनाने में दुनिया भर के कई टेलिस्कोप, रेडियो टेलिस्कोप, राडार, स्पेस टेलिस्कोप की मदद ली गई है.

कितना है दिखने वाले ब्रह्मांड का आकार? (How Big Is Observable Universe?)

दिखने वाला ब्रह्मांड यानी Observable Universe का आकार 28.5 गीगापारसेक्स है. यानी 93 बिलियन प्रकाश वर्ष. अगर इसे और साधारण भाषा में कहें तो 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष. इसमें से करीब 14.26 गीगापारसेक्स की दूरी यानी करीब 4650 करोड़ प्रकाश वर्ष को वैज्ञानिकों ने देखा है.

Observable Universe: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA द्वारा बनाई गई दिखने वाले ब्रह्मांड की तस्वीर. (फोटोः पाब्लो कार्लोस बुदासी/NASA)

क्या है इस ब्रह्मांड के अंदर? (What is in Universe?)

यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए अब तक छह बार बड़े स्तर के सर्वे हो चुके हैं. जिससे पता चलता है कि इसके अंदर 30 से 200 मेगापारसेक्स जितनी लंबी आकृतियां मौजूद हैं. इसमें अंतरिक्षीय दीवारें हैं. आकशगंगाओं का समूह है. आकाशगंगाओं के गुच्छे हैं. फिलामेंट्स हैं. सुपरक्लस्टर्स हैं. ग्रह हैं. तारे हैं. सुपरनोवा और नेबुला हैं. जिन्हें आमतौर पर लोग ब्रह्मांड का जाल यानी कॉस्मिक वेब (Cosmic Web) कहते हैं.