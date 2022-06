इस मामले में एक जैसा होता है इंसान और ऑक्टोपस का दिमाग: स्टडी

वैज्ञानिक ये पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्टोपस (Octopuses) औसत अकशेरूकी (Invertebrate) जानवरों से ज्यादा तेज़ होते हैं. लेकिन हाल ही में किए गए एक शोध से अब वैज्ञानिकों ने इस बात का कारण भी बता दिया है कि ऑक्टोपस इतने स्मार्ट क्यों होते हैं. वैज्ञानिकों ने ऑक्टोपस के दिमाग की तुलना इंसानों के दिमाग से की है.

मानव जीनोम और ऑक्टोपस जीनोम दोनों में बड़ी संख्या में 'जंपिंग जीन' (Jumping genes) या ट्रांसपोज़न (Transposons) होते हैं, जो खुद को डुप्लिकेट करने या जीनोम के चारों ओर घूमने में सक्षम होते हैं. हालांकि, ये सभी सक्रिय नहीं होते, ये ट्रांसपोज़न विकास के लिए रॉ मैटीरियल की तरह काम करते हैं.

बीएमसी बायोलॉजी (BMC Biology) में प्रकाशित हुए एक नए शोध में, ऑक्टोपस के दिमाग के उस हिस्से में LINE (लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स) फैमिली से जुड़े ट्रांसपोज़न की खोज की गई है, जो संज्ञानात्मक क्षमताओं (Cognitive abilities) को संभालता है. इंसानों के दिमाग में भी यह इसी जगह पाए जा सकते हैं.

इटली के स्टेज़ियोन जूलोजिका एंटोन डोहर्न अनुसंधान संस्थान (Stazione Zoologica Anton Dohrn research institute) के जीवविज्ञानी जियोवाना पोंटे (Giovanna Ponte) का कहना है कि माइक्रोस्कोप में उन्हें वर्टिकल लोब में इस एलिमेंट की गतिविधि का एक बहुत मजबूत संकेत दिखा. वर्टिकल लोब दिमाग की वह संरचना है जिसकी वजह से ऑक्टोपस में सीखने और संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं. ठीक उसी तरह जैसे मनुष्यों में हिप्पोकैम्पस होता है.

नए शोध से पता चला है कि इंसान के दिमाग में LINE ट्रांसपोज़न कैसे नियंत्रित किया जाता है. बताया जाता है कि यही हिस्सा उनके सीखने और स्मृतियों से जुड़ा होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वे हिप्पोकैम्पस में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जहां से सीखने की प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है.

दो ऑक्टोपस प्रजातियों - सामान्य ऑक्टोपस (Octopus vulgaris) और कैलिफ़ोर्निया ऑक्टोपस (Octopus bimaculoides) के दिमाग में एक ही जगह पर इन जंपिंग जीन को ढूंढने के बाद शोधकर्ताओं का कहना ​​​​है कि उन्हें वह वजह मिल गई है जिससे इन समुद्री जीवों में बुद्धिमानी दिखाई देती है.

