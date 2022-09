NASA DART Mission: पृथ्वी को बचाने का मिशन सफल, एस्टेरॉयड से टकराया नासा का स्पेसक्राफ्ट

NASA ने इतिहास बदल दिया है. पहली बार किसी प्लैनेटरी डिफेंस मिशन (Planetary Defense Test) यानी डार्ट मिशन (Dart Mission) को सफलतापूर्वक पूरा किया गया. अब भविष्य में धरती के ऊपर अगर किसी तरह के एस्टेरॉयड का हमला होने की आशंका होती है. तो इस तकनीक से पृथ्वी को बचाया जा सकता है. क्योंकि भविष्य में हमारे नीले ग्रह को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी चीज से है तो वो है एस्टेरॉयड. इसके बाद है जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वॉर्मिंग.

डार्ट मिशन ने 27 सितंबर 2022 यानी सुबह 4.45 मिनट पर एस्टेरॉयड डिडिमोस (Didymos) के चंद्रमा जैसे पत्थर डाइमॉरफोस (Dimorphos) से टकराया. डार्ट यानी (Double Asteroid Redirection Test - DART). मकसद पूरा हुआ. स्पेसक्राफ्ट ने एस्टेरॉयड से टक्कर कर ली है. डाइमॉरफोस किस दिशा में मुड़ा है. इसका डेटा आने में थोड़ा समय लगेगा.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD