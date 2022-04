छठी कलवारी क्लास INS Vagsheer पनडुब्बी लॉन्च, जानिए इसकी ताकत

समुद्री सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए आज यानी 20 अप्रैल 2022 को स्कॉरपीन यानी कलवारी क्लास की सबमरीन आईएनएस वागशीर (INS Vagsheer) को लॉन्च किया गया. लॉन्चिंग प्रोजेक्ट-75 के तहत मुबंई के मझगांव डॉक्स से की गई. यह एक डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन है. बेहद आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम्स से लैस है. इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है.

प्रोजेक्ट-75 के तहत अभी तक 5 आधुनिक पनडुब्बी भारत की रक्षा में तैनात हैं. अब इस प्रोजेक्ट की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर (INS Vagsheer) को लॉन्च कर दिया गया है. अब एक साल तक समुद्री परीक्षण होंगे. उसके बाद सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा.

ये काम कर सकती है INS Vagsheer

आईएनएस वागशीर (INS Vagsheer) कई प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकती हैं. जैसे कि सतह-विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी आदि. पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय हर परिस्थिति में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस सबमरीन को मझगांव डॉक्स शिप बिल्ड्रर्स ने बनाया है. यह पूरी तरह से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत बनाई गई है. यह कलवारी क्लास पनडुब्बी है. इस क्लास की पनडुब्बियों की लंबाई लगभग 221 फीट, बीम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट होती है.

INS Vagsheer, the sixth Scorpene Submarine of Project-75, launched in Mumbai pic.twitter.com/BQESdyneeT