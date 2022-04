मास्टरबेट कर रहा था युवक, फट गया फेफड़ा...सूज गया चेहरा, रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

मास्टरबेट करना एक सामान्य प्रक्रिया है. लेकिन स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों के सामने एक विचित्र मामला आया. एक व्यक्ति ने चरमसुख पाने के लिए मास्टरबेट किया, लेकिन ऐसा करते समय उसका एक फेफड़ा फट गया और चेहरा सूज गया. इसके बाद 20 साल के युवक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. सीने में तेज दर्द था. उसे तत्काल इमरजेंसी में एडमिट किया गया. जैसे-जैसे वह सांस ले रहा था, उसके निचले जबड़े, गर्दन और छाती के नीचे और उसकी दोनों कोहनियों से चटखने की तेज़ आवाज़ें आ रही थीं.

Center for Intensive Care के डॉक्टर निकोला रैजिक ने अपनी रेडियोलॉजी केस रिपोर्ट में कहा है कि लड़के को ICU में ले जाया गया. उसे ऑक्सीजन दी गई. उसे दर्द से राहत मिली. सीटी स्कैन करने पर पता चला कि यह Profound Pneumomediastinum का मामला था. यानी छाती और फेफड़ों के बीच हवा आ गई थी. हवा शरीर में कहीं भी अपना रास्ता बना सकती है. ऐसा होने पर छाती, बाहों और गर्दन पर त्वचा के नीचे हवा के बुलबुले महसूस होते हैं.

फेफड़ों के चारों तरफ कैविटी में बना था दबाव

यह स्थिति फेफड़ों में आघात (Trauma) की वजह से हो सकती है. ऐसे फेफड़ों के चारों तरफ मौजूद कैविटी यानी ढांचे में दबाव बढ़ने से हो सकता है. इस कैविटी को Pleural Cavity कहते हैं जो दो झिल्लियों के बीच की जगह होती है, यह फेफड़े को घेरे रहती है. इसे सहज न्यूमोमेडियास्टिनम (Spontaneous Pneumomediastinum) कहते हैं.

