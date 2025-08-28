जिंदा इंसानों-जानवरों का मांस खाने वाला पैरासाइट फैला... मेक्सिको में सामने आए 5086 केस

मेक्सिको में मांस खाने वाले स्क्रूवर्म (flesh-eating screwworm) के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जो जानवरों और इंसानों दोनों के लिए गंभीर खतरा बन गया है. 17 अगस्त 2025 तक मेक्सिको में जानवरों में 5,086 मामले दर्ज किए गए हैं, जो जुलाई के आंकड़ों से 53% अधिक है.

इनमें से 649 मामले अभी सक्रिय हैं. यह जानकारी मेक्सिको सरकार के आंकड़ों पर आधारित है, जो पहले सार्वजनिक नहीं की गई थी. विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि चिंताजनक है, खासकर गर्मी के मौसम में, क्योंकि इससे लगता है कि स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही.

ज्यादातर मामले गायों में पाए गए हैं, लेकिन कुत्ते, घोड़े और भेड़ों में भी संक्रमण देखा गया है. 2023 से शुरू हुए इस प्रकोप ने मध्य अमेरिका से उत्तर की ओर फैलाव किया है. अब यह अमेरिका की सीमा के करीब पहुंच गया है. आइए समझते हैं कि स्क्रूवर्म क्या है? यह कैसे फैलता है? इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है?

स्क्रूवर्म क्या है? कैसे फैलता है संक्रमण?

स्क्रूवर्म एक पैरासाइट है, जिसका वैज्ञानिक नाम न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म (New World Screwworm) है. यह गर्म खून वाले जानवरों (जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, घोड़ा और इंसान) के घावों में सैकड़ों अंडे देती है. अंडे फूटने पर लार्वा निकलते हैं, जो अपनी तेज, हुक जैसे मुंह से जीवित मांस में घुस जाते हैं.

ये लार्वा मांस खाते जाते हैं. घाव को बड़ा करते हैं. अगर इलाज न हो तो जानवर या व्यक्ति की मौत हो सकती है. लार्वा का नाम स्क्रूवर्म इसलिए पड़ा क्योंकि वे मांस में घुसते हुए स्क्रू (पेंच) की तरह लगते हैं.

फैलाव का तरीका: मादा मक्खियां घावों, नाक, आंखों या मुंह के पास अंडे देती हैं. गर्म मौसम में ये तेजी से फैलते हैं. 2023 में मध्य अमेरिका (पनामा, कोस्टा रिका, होंडुरास, ग्वाटेमाला आदि) से शुरू होकर यह मैक्सिको पहुंचा. अब यह उत्तर की ओर बढ़ रहा है.

इलाज: घाव साफ करना, लार्वा निकालना और एंटीबायोटिक्स देना जरूरी. लेकिन अगर देर हो जाए, तो संक्रमण घातक हो जाता है.

अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के अनुसार, यह पैरासाइट दक्षिण अमेरिका में आम है, लेकिन 1960 के दशक में अमेरिका और मेक्सिको से खत्म कर दिया गया था. अब फिर से लौट आया है.

मामलों में वृद्धि के आंकड़े और कारण

मेक्सिको सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई में मामलों की संख्या कम थी, लेकिन अगस्त तक यह 53% बढ़ गई. कुल 5,086 मामले, जिनमें 649 सक्रिय हैं. ज्यादातर मामले दक्षिणी मेक्सिको के चियापास राज्य में हैं, जहां 41 इंसान इस पैरासाइट की वजह से बीमार हैं.

गर्मी का मौसम: विशेषज्ञ नील विल्किंस (ईस्ट फाउंडेशन के CEO) ने कहा कि 50% की मासिक वृद्धि, खासकर गर्मी में, चिंताजनक है. इससे लगता है कि नियंत्रण नहीं हो पा रहा. गर्मी में मक्खियां तेजी से प्रजनन करती हैं.

अन्य: पशुओं के घावों का इलाज न होना और यात्रा से फैलाव.

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको में पिछले साल 1.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, मुख्य रूप से पशु निर्यात रुकने से.

प्रभाव: जानवरों, इंसानों और अर्थव्यवस्था पर

स्क्रूवर्म का प्रभाव भयानक है. यह पशुधन और वन्यजीवों को बर्बाद कर देता है.

जानवरों पर: ज्यादातर मामले गायों में. लार्वा मांस खाकर जानवर को कमजोर कर देते हैं, जिससे मौत हो जाती है. मेक्सिको में पशुधन उद्योग प्रभावित, अमेरिका में टेक्सास (सबसे बड़ा पशु उत्पादक राज्य) को 1.8 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, अगर फैलाव हुआ.

इंसानों पर: दुर्लभ लेकिन घातक. मेक्सिको में 41 मामले, ज्यादातर चियापास में. अमेरिका में पहला मानव मामला 4 अगस्त 2025 को दर्ज: एक व्यक्ति जो एल सल्वाडोर से लौटा था. मैरीलैंड स्वास्थ्य विभाग और CDC ने जांच की. व्यक्ति का इलाज हो गया, लेकिन यह यात्रा से जुड़ा मामला था.

अर्थव्यवस्था पर: पशु निर्यात रुक गया. USDA के अनुसार, अमेरिका में 100 अरब डॉलर की पशुधन गतिविधियां खतरे में. मेक्सिको में 51 मिलियन डॉलर की स्टेराइल फ्लाई फैसिलिटी बना रहे हैं.

रोकथाम के प्रयास: स्टेराइल फ्लाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

स्क्रूवर्म को रोकने के लिए पुरानी लेकिन प्रभावी तकनीक है... स्टेराइल इंसेक्ट टेक्नीक (SIT). इसमें नर मक्खियों को विकिरण से बांझ बनाकर जंगली मादाओं के साथ छोड़ते हैं, जिससे अंडे बांझ रहते हैं.

मेक्सिको और अमेरिका के प्रयास: मेक्सिको ने दक्षिण में 51 मिलियन डॉलर की फैसिलिटी बनाई. पनामा में COPEG प्लांट 20 मिलियन प्यूपा प्रति सप्ताह बनाता है, लेकिन प्रकोप में 100 मिलियन तक बढ़ा सकता है. USDA दो सप्ताह में मेक्सिको भेज रहा है टीम प्रोटोकॉल चेक करने के लिए.

अमेरिका की तैयारी: टेक्सास में नई स्टेराइल फ्लाई फैसिलिटी बना रहे हैं (2-3 साल लगेंगे). सीमा पर ट्रैप लगाए, पशु आयात रोका. आपातकालीन दवाएं मंजूर कीं, जैसे इवर्मेक्टिन. जीन एडिटिंग और वैक्सीन पर रिसर्च.

टेक्सास में नई स्टेराइल फ्लाई फैसिलिटी बना रहे हैं (2-3 साल लगेंगे). सीमा पर ट्रैप लगाए, पशु आयात रोका. आपातकालीन दवाएं मंजूर कीं, जैसे इवर्मेक्टिन. जीन एडिटिंग और वैक्सीन पर रिसर्च. अन्य: पशुओं के घावों का तुरंत इलाज, निगरानी. USDA ने पनामा में बायोलॉजिकल बैरियर मजबूत किया.

अगर फैलाव रुका, तो 500 मिलियन स्टेराइल मक्खियां प्रति सप्ताह जरूरी. मेक्सिको में स्क्रूवर्म के मामलों में 53% वृद्धि एक चेतावनी है. यह जानवरों को जीवित खा लेने वाला पैरासाइट अमेरिका की सीमा पर दस्तक दे रहा है, जो अरबों डॉलर का नुकसान कर सकता है. गर्मी और यात्रा से फैलाव तेज हो रहा है, लेकिन स्टेराइल फ्लाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से इसे रोका जा सकता है.

