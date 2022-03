स्वेज कैनाल को रोकने के साल भर बाद अब अमेरिका में फंसा Evergreen Vessel

पिछली साल मार्च के महीने में एवरग्रीन मरीन कॉर्प ताइवान लिमिटेड का कंटेनर शिप द एवर गिवेन (The Ever Given) स्वेज कैनाल में फंस गया था. दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग को छह दिनों तक जाम कर दिया था. क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है. अब इसी कंपनी के दूसरे कंटेनर शिप द एवर फॉरवर्ड (The Ever Forward) के साथ भी पिछले साल जैसा हादसा हुआ है. जहाज पर कंपनी का नाम एवरग्रीन (Evergreen) लिखा है.

हुआ यूं कि अमेरिका (United States) के बाल्टीमोर (Baltimore) के तट के पास मौजूद चेसापीक बे (Chesapeake Bay) में कंटेनर शिप एवरग्रीन (Evergreen) छिछले पानी में फंस गया है. अमेरिकी कोस्टगार्ड को खबर मिली के रविवार को द एवर फॉरवर्ड (The Ever Forward) चेसापीक बे में फंस गया है. हर चार घंटे पर उसकी जांच की जा रही है, ताकि क्रू और समुद्री जीवन की सुरक्षा की पुष्टि की जा सके.

कोस्टगार्ड ने बताया कि खैरियत इस बात की है द एवर फॉरवर्ड (The Ever Forward) कंटेनल वेसल नहर के बाहर खुली जगह में फंसा है. इसलिए इस बार स्वेज कैनाल की तरह ट्रैफिक जाम नहीं होगा. इसके अगल-बगल से कंटेनर और अन्य जहाज आ-जा सकते हैं. एवरग्रीन मरीन कंपनी ने कहा है कि इस हादसे से किसी तरह के ईंधन के लीकेज की खबर नहीं है. न ही चैनल में आवाजाही रुकी है.

WATCH: After famously blocking the Suez Canal last year, another container ship operated by Taiwanese company Evergreen Marine runs aground. This time, in the Chesapeake Bay off the U.S. coast https://t.co/cAw6Tk182y pic.twitter.com/3LtLreeVgg