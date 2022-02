2017 में लॉन्च किए गए SpaceX रॉकेट के टुकड़े धरती पर गिरते दिखे

ये बात साल साल 2017 की है. जब SpaceX के रॉकेट फॉल्कन-9 (Falcon-9) ने 16 मार्च को इकोस्टार-23 सैटेलाइट (Echostar 23 Satellite) को अंतरिक्ष में स्थापित किया था. स्पेसएक्स के हिसाब से यह दुर्लभ लॉन्च था, क्योंकि इसमें रॉकेट के पहले हिस्से की रिकवरी नहीं होनी थी. यानी रॉकेट का पहला स्टेज दोबारा उपयोग के लायक नहीं था. इसकी लॉन्चिंग फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से किया गया था.

लॉन्च के 34 मिनट बाद इकोस्टार-23 कम्यूनिकेशन सैटेलाइट फॉल्कन-9 रॉकेट से अलग हो गया. सैटेलाइट तो अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया. लेकिन फॉल्कन-9 रॉकेट अंतरिक्ष में अनंत यात्रा पर निकल गया. तब इसकी ऊंचाई धरती से करीब 36 हजार किलोमीटर दूर थी. इसके बाद से यह रॉकेट धरती की कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहा था. 6 सालों से चक्कर लगाने के बाद 24 घंटे पहले यह अमेरिका के बाजा कैलिफोर्निया के ऊपर आसमान में जलता हुआ दिखाई दिया. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे थे.

