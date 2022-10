Dart Mission: नासा के स्पेसक्राफ्ट ने बदल दिया एस्टेरॉयड का रास्ता, पृथ्वी की रक्षा का मिशन पूरा

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के डार्ट मिशन (Dart Mission) ने इतिहास रच दिया है. 550 किलोग्राम वजन के स्पेसक्राफ्ट से 500 करोड़ किलोग्राम वजनी एस्टेरॉयड की दिशा बदल दी. यानी नासा ने अपने पहले प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम (Planetary Defense System) में सफलता हासिल कर ली है. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एस्टेरॉयड धरती के लिए खतरा बनता है तो उसे आने से पहले ही अंतरिक्ष में मोड़ा जा सकेगा.

नासा ने 27 सितंबर 2022 की सुबह 4.45 बजे डाइमॉरफोस एस्टेरॉयड से अपने डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (Double Asteroid Redirection Test - DART) मिशन स्पेसक्राफ्ट को टकराया था. डाइमॉरफोस अपने मुख्य एस्टेरॉयड डिडिमोस (Didymos) के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है. डिडिमोस के चारों तरफ डाइमॉरफोस एक चक्कर 11 घंटे 55 मिनट में लगाता था. लेकिन टक्कर के बाद अब इसमें 32 मिनट की कमी आ गई है. यानी अब यह 11 घंटे 23 मिनट में चक्कर लगा रहा है.

पिछले दो हफ्ते से डार्ट मिशन के वैज्ञानिक डाइमॉरफोस के मूवमेंट की गणना कर रहे थे. NASA प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा कि यह हमारे लिए ही नहीं बल्कि धरती पर मौजूद सभी जीवों के लिए बड़ी उपलब्धि है. हम अब धरती को एस्टेरॉयड से बचाने के लिए ऐसे मिशन लॉन्च कर सकते हैं. डार्ट मिशन की लॉन्चिंग धरती से करीब 11 महीने पहले की गई थी. 27 सितंबर को उसने पृथ्वी से 1.10 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद बाइनरी एस्टेरॉयड को टक्कर मारी.

डाइमॉरफोस के निकली 10 हजार KM लंबी पूंछ...

टक्कर के बाद डाइमॉरफोस से निकली धूल, पत्थरों के टुकड़ों की वजह से अब उसके पीछे अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर लंबी पूंछ बन गई है. यह पूंछ करीब 10 हजार किलोमीटर लंबी है. अब डाइमॉरफोस इसी पूंछ के साथ पहले से 32 मिनट कम समय में डिडिमोस के चक्कर लगा रहा है. यानी उसकी ऑर्बिट की लंबाई में कमी आई है. उसकी दिशा बदल गई है. वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इस टक्कर से कम से कम 73 सेकेंड और अधिकतम 10 मिनट की कमी आएगी. लेकिन आधे घंटे से ज्यादा का समय कम होना बड़ी बात है. अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि यह भविष्य में दो मिनट कम या ज्यादा हो सकती है.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos.



For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object.