scorecardresearch
 

Feedback

स्पेसशिप से टकराया कचरा, तीन चीनी एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में फंसे... वापसी टली

5 नवंबर 2025 को शेंझोउ-20 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष के कचरे ने टक्कर मारी. इसकी वजह से चीन के तीन अंतरिक्ष यात्री की वापसी टल गई है. तीनों स्पेस स्टेशन पर ही हैं. हीट शील्ड की जांच की जा रही है. इंजीनियर मरम्मत या बिना क्रू के वापसी प्लान कर रहे. लोअर अर्थ ऑर्बिट में लाखों कचरे से खतरा बढ़ गया है.

Advertisement
X
ये है चीन के एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में फंस गए हैं. (Photo: AFP)
ये है चीन के एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में फंस गए हैं. (Photo: AFP)

तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री हजारों किलोमीटर ऊपर एक स्टेशन पर हैं. अचानक एक छोटा सा अंतरिक्ष का कचरा उनके स्पेसशिप को टक्कर मार देता है. वो वहीं फंस जाते हैं. ये घटना 5 नवंबर 2025 हुई. जिसके बाद चीन की मानव अंतरिक्ष एजेंसी (CMSA) ने शेंझोउ-20 मिशन की टीम की पृथ्वी पर वापसी टाल दी. वजह स्पेस डेब्री (अंतरिक्ष कचरा) की टक्कर. कमांडर चेन डोंग, चेन झोंग्रुई और वांग जिए अब तियानगोंग स्पेस स्टेशन पर ही फंस गए हैं. वो लोग नुकसान की जांच कर रहे हैं.

स्पेसक्राफ्ट पर टक्कर

शेंझोउ-20 स्पेसक्राफ्ट तियानगोंग स्टेशन से जुड़ा हुआ था. यह लो-अर्थ ऑर्बिट (पृथ्वी के करीब कक्षा) में 400 km ऊपर घूम रहा था. अचानक एक छोटा स्पेस डेब्री का टुकड़ा इससे टकरा गया. CMSA ने कहा कि यह टक्कर कैप्सूल के हीट शील्ड को नुकसान पहुंचा सकती है.

यह भी पढ़ें: चीनी नौसेना में शामिल हुआ फुजियान... वॉर टाइम में क्यों साबित हो सकता है बड़ा खतरा

सम्बंधित ख़बरें

Air Traffic Control
कैसे काम करता है ATC जिसके ठप होने से जाम हुआ 100 विमानों का चक्का? 
Human are Alien Born in Space
वहम कर लें दूर... हम धरती पर नहीं जन्मे, अंतरिक्ष से आए हैं! इस नई खोज ने किया शॉक  
Earth is Breaking Apart
प्रशांत महासागर के नीचे धरती दो टुकड़ों में बंट रही है... क्या आने वाली है आफत? 
Air Traffic Control
कैसे काम करता है ATC? 
Peru Andes Salt Ponds
यहां सबकुछ सफेद है और नमकीन भी...देखें नमक के शहर की तस्वीरें 

हीट शील्ड क्या है? यह एक खास परत है जो पृथ्वी पर लौटते समय स्पेसशिप को वायुमंडल की गर्मी से बचाती है. अगर यह कमजोर हो गई, तो यान जल सकता है.

अंतरिक्ष यात्री अब आगामी शेंझोउ-21 टीम के साथ मिलकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं. इंजीनियर जमीन से सलाह दे रहे हैं – या तो मरम्मत करें या स्पेसक्राफ्ट को बिना लोगों के ही लौटा दें. चेन डोंग ने रेडियो पर कहा कि हम सब ठीक हैं. स्टेशन पर सब सामान्य चल रहा है. लेकिन यह घटना दिखाती है कि अंतरिक्ष सफर कितना जोखिम भरा हो गया है. दुनिया भर के वैज्ञानिक अब और सतर्क हो रहे हैं.

Advertisement

Tiangong space station

शेंझोउ-20 के अंतरिक्ष यात्री 

यह मिशन 24 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुआ था. यह तियानगोंग पर नौवां मानव मिशन था. क्रू में तीन ताइकोनॉट (चीनी अंतरिक्ष यात्री) थे...

  • कमांडर चेन डोंग: 44 साल के अनुभवी. यह उनका तीसरा सफर – पहले 2016 में शेंझोउ-11 और 2021 में शेंझोउ-14 गए थे. वे स्टेशन का नेतृत्व करते हैं.
  • चे चेन झोंग्रुई: 36 साल के हैं. ये उनका पहला मिशन है. वे वैज्ञानिक प्रयोगों के विशेषज्ञ हैं. 
  • वांग जिए: 34 साल के हैं. पहला मिशन. वे इंजीनियरिंग और स्पेस वॉक में माहिर हैं.

ये तीनों छह महीने के मिशन पर थे. उनका काम था स्टेशन पर वैज्ञानिक टेस्ट करना, जैसे वजनहीनता में दवाएं बनाना, पौधे उगाना और उपकरण ठीक करना. मूल प्लान नवंबर में घर लौटना था, लेकिन अब यह टल गया.

यह भी पढ़ें: यहां सबकुछ सफेद है और नमकीन भी...देखें नमक के शहर की तस्वीरें

तियानगोंग स्पेस स्टेशन: चीन का अंतरिक्ष घर

तियानगोंग चीन का गर्व है. इसका नाम स्वर्ग का महल है. 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 2022 में पूरा हो गया. यह तीन मुख्य भागों से बना है...

  • तियांहे: कोर मॉड्यूल, जहां क्रू रहता है.
  • वेनटियन: लैब मॉड्यूल, प्रयोगों के लिए.
  • मेंटियन: एडवांस्ड लैब.

इस स्टेशन पर 6-7 लोग रह सकते हैं. यहां सूरज की रोशनी से बिजली बनती है. ऑक्सीजन रिसाइकल होती है. चीन ने 2021 से अब तक 10 से ज्यादा मिशन भेजे हैं. तियानगोंग अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) का चीनी विकल्प है, जो 2030 तक चलेगा. यहां से पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें ली जाती हैं.

Advertisement

स्पेस डेब्री: अंतरिक्ष का अदृश्य दुश्मन

स्पेस डेब्री छोटे-छोटे कचरे के टुकड़े हैं. ये पुराने सैटेलाइट, रॉकेट के अवशेष या टूटे उपकरण होते हैं. ये 28 हजार km/hr की रफ्तार से धरती के चारों तरफ घूमते है. लो-अर्थ ऑर्बिट में लाखों ऐसे टुकड़े हैं. NASA के अनुसार, 27,000 से ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट ट्रैक किए गए हैं, लेकिन छोटे टुकड़े ज्यादा घातक हैं.

यह भी पढ़ें: चिकन नेक पर दुश्मन की हर चाल होगी नाकाम... बांग्लादेश बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने बनाईं 3 नई चौकियां

एक छोटा सा टुकड़ा भी स्पेसक्राफ्ट में छेद कर सकता है. इसे केसलर सिंड्रोम कहते हैं – एक टक्कर से नए टुकड़े बनते हैं, जो चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं. 2024 की एक रिपोर्ट कहती है कि Starlink जैसे सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स से कचरा और बढ़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय नियम हैं कि कचरा हटाना चाहिए, लेकिन सब देश मानते नहीं. अमेरिका, रूस, चीन – सब प्रभावित हैं।

आगे क्या? मरम्मत और सबक

अभी क्रू स्टेशन पर रहेंगे. शेंझोउ-21 जल्द पहुंचेगी, जो नया क्रू लाएगी. अगर हीट शील्ड ठीक न हो, तो पुराना स्पेसक्राफ्ट खाली लौटेगा. वैज्ञानिकों को इससे सीख मिलेगी – बेहतर रडार से कचरा ट्रैक करना, रोबोट से साफ करना. भविष्य में स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा, तो यह खतरा और बड़ा हो जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement