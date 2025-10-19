गिलहरियां हो रही मांसाहारी... दिन के उजाले में कर रही छोटे जानवरों का शिकार, देखिए Video

कैलिफोर्निया के ब्रियोनेस रीजनल पार्क में एक हैरान करने वाली चीज़ देखी गई है. वहां की ज़मीनी गिलहरियां, जो आमतौर पर फल, नट्स और बीज खाती हैं, अब छोटे जानवरों का शिकार कर रही हैं. वैज्ञानिकों ने देखा कि ये गिलहरियां दिन के उजाले में वोल नाम के छोटे चूहों को दौड़ा-दौड़ाकर मारती हैं. फिर उन्हें खा जाती हैं. यह व्यवहार पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देखा गया है.

यह कहां और कब हुआ?

ब्रियोनेस रीजनल पार्क कैलिफोर्निया के कॉन्ट्रा कोस्टा काउंटी में है. यह पार्क ओकलैंड के पास है. 2024 की गर्मियों में वैज्ञानिकों ने यह नया व्यवहार नोटिस किया. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, डेविस (यूसी डेविस) के शोधकर्ता लंबे समय से यहां गिलहरियों का अध्ययन कर रहे हैं. उन्होंने वीडियो, फोटो और सीधे नज़र रखकर यह देखा. गिलहरियां सिर्फ़ बचे हुए मरे जानवर नहीं खा रही थीं, बल्कि खुद शिकार कर रही थीं. पुरुष, महिला, बच्चे—सभी उम्र की गिलहरियां इसमें शामिल थीं.

गिलहरियां आमतौर पर क्या खाती हैं?

गिलहरियां को हम शाकाहारी जानवर मानते हैं. वे पेड़ों के फल, नट्स, बीज और हरी सब्ज़ियां खाती हैं. कभी-कभी कीड़े-मकोड़े भी चख लेती हैं. लेकिन मांस खाना? यह नया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलिफोर्निया की ज़मीनी गिलहरियां (कैलिफोर्निया ग्राउंड स्क्विरल्स) ने कभी इतने बड़े स्तर पर मांसाहारी व्यवहार नहीं दिखाया. यह खोज 'बिहेवियरल इकोलॉजी एंड सोशियोबायोलॉजी' नाम की पत्रिका में छपी है.

क्यों हो रहा है ऐसा?

इसके पीछे मुख्य कारण वोल चूहों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी है. 2024 में पार्क में वोल्स बहुत ज़्यादा हो गए. ये छोटे चूहे आसानी से शिकार बन जाते हैं. गिलहरियों ने मौक़ा देखा. वे वोल्स को घास में छिपे हुए ढूंढती हैं, दौड़ाती हैं, काटती हैं और फिर खा जाती हैं. यह व्यवहार भोजन की कमी या पर्यावरण बदलाव का जवाब लगता है. वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकृति में जानवर बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं.

यह व्यवहार कैसे दिखता है?

शोधकर्ताओं ने बताया कि गिलहरियां दिन के समय ही शिकार करती हैं. वे घास के मैदान में वोल्स को सतर्क नज़रों से देखती रहती हैं. जैसे ही वोल बाहर आता है, गिलहरी झपट पड़ती है. फिर उसे दांतों से पकड़कर मार देती है. पूरा प्रक्रिया कुछ मिनटों में हो जाती है. वीडियो में साफ़ दिखता है कि गिलहरी वोल को चबा-चबाकर खा रही है. यह दृश्य थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन प्रकृति का हिस्सा है.

यह खोज क्यों ज़रूरी है?

यह खोज हमें बताती है कि जानवर कितने लचीले होते हैं. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण बदलाव के समय में ऐसे अनुकूलन महत्वपूर्ण हैं. इससे पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) के बारे में नई समझ मिलती है. शायद भविष्य में गिलहरियां और भी नए तरीके अपनाएं. यह पार्क के जानवरों की आबादी को प्रभावित कर सकता है. वैज्ञानिक अब और अध्ययन कर रहे हैं कि क्या यह व्यवहार फैलेगा या सिर्फ़ एक बार का था.

भविष्य के लिए सबक

कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में वन्यजीवों का व्यवहार बदल रहा है. यह हमें सिखाता है कि प्रकृति को समझना और उसकी रक्षा करना ज़रूरी है. ब्रियोनेस पार्क जैसे क्षेत्रों में पर्यटकों को भी सावधान रहना चाहिए. गिलहरियां अब सिर्फ़ प्यारी नहीं, बल्कि शिकारी भी हैं.



