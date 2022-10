ब्रिटिश संसद में बोलते-बोलते सो गई ह्यूमनाइड रोबोट, आंखें जॉम्बी की तरह हो गईं, रिबूट करना पड़ा

ब्रिटेन की संसद में मंगलवार को एक विशेष मेहमान दिखी. ये मेहमान ब्रिटिश सांसदों को विज्ञान की दुनिया की अनूठी क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संबोधित कर रही थी. हालांकि इस संबोधन के दौरान तब अजीबोगरीब स्थिति आ गई जब इस रोबोट को मेजबानों से बात करते करते नींद आ गई और इस वजह से इसकी आंखें डरावनी जॉम्बी जैसी हो गईं. दरअसल ये एक तकनीकी खामी थी जिसे तुरंत ठीक कर लिया गया.

AI-DA नाम की ये इंसानों जैसी दिखने वाली रोबोट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है. इस रोबोट का नाम ब्रिटेन के गणितज्ञ एडा लवलेस के नाम पर रखा गया है. ब्रिटेन की संसद ने इस रोबोट के सामने जो सवाल रखा वो भी काफी सम सामयिक और जरूरी था. ब्रिटिश संसद ने इस रोबोट से पूछा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए कोई खतरा पैदा कर रहा है?

इस रोबोट को दुनिया का पहला अल्ट्रा रियलिस्टिक आर्टिफिशियल ह्युमनाइड रोबोट आर्टिस्ट कहा जाता है. लड़कियों जैसा चेहरा, डेनिम कपड़े, खुली बाहें और विग लगाए जब इस रोबोट ने इंटरनेट के जरिए ब्रिटिश संसद को संबोधित करना शुरू किया तो इसने कहा कि 'मैं कम्प्यूटर प्रोग्राम और एलगोरिद्म से चलती हूं और कलात्मक चीजें बना सकती हूं.

Aidan Meller, director of Ai-Da ROBOT, is giving evidence at the Communications Committee alongside the world’s first ultra-realistic robot artist, Ai-Da pic.twitter.com/ZI6KRnynCX

इस कार्यक्रम का आयोजन हाउस ऑफ लॉर्ड्स कम्यूनिकेशन एंड डिजिटल कमेटी ने किया था. AI-DA से कम्यूनिकेशन और डिजिटल कमेटी के सदस्यों ने सवाल पूछा कि क्या आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के विकसित होने से मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता पर असर पड़ा है. इस संबोधन के दौरान इस रोबोट में तकनीकी खराबी आई गई और उसकी आंखें तिरछी हो गई, इस दौरान इस रोबोट का चेहरा जॉम्बी जैसा हो गया था.

इसके बाद इस रोबोट को बनाने वाले एडेन मेलर ने इसे रीबूट किया, इसे चश्मा पहनाया तब आगे का संबोधन चालू हुआ. हाउस ऑफ लॉर्ड्स कम्यूनिकेशन एंड डिजिटल कमेटी ने AI-DA से पूछा कि तुम कलात्मक कृतियां कैसे बनाती हो और इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों से ये कैसे अलग है?

