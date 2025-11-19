scorecardresearch
 

बुढ़ापा रुक जाएगा, उल्टी चलने लगेगी उम्र... फ्यूचरिस्ट रेमंड कुर्जविल का दावा

फ्यूचरिस्ट रेमंड कुर्जवील का दावा है कि 2029 से इंसान लॉन्गेविटी एस्केप वेलोसिटी हासिल कर लेगा. हर साल उम्र सिर्फ 1 साल नहीं, उससे कम बढ़ेगी. AI, नैनो रोबोट और जीन एडिटिंग से बुढ़ापा रुक जाएगा, बल्कि उल्टा चलेगा. जैविक रूप से समय में पीछे जाएंगे. मौत से हमेशा आगे भागते रहेंगे. अमरता बस 4 साल दूर!

इंसान चार साल बाद तकनीक और विज्ञान के सहारे ऐसी ताकत हासिल कर लेगा कि उसकी उम्र बढे़गी ही नहीं . (Photo: Representational/Getty)
दुनिया के मशहूर फ्यूचरिस्ट और पूर्व गूगल इंजीनियर रेमंड कुर्जवील ने कहा है कि सिर्फ 4 साल बाद, यानी 2029 तक, इंसान लॉन्गेविटी एस्केप वेलोसिटी हासिल कर लेगा. इसका मतलब? हर साल मेडिकल तकनीक हमारी जिंदगी को एक साल से ज्यादा बढ़ा देगी – यानी समय हमें वापस मिलेगा.

क्या है लॉन्गेविटी एस्केप वेलोसिटी?

अभी हम हर साल 1 साल बूढ़े होते हैं. लेकिन 2029 के बाद साइंस इतनी तेज होगी कि हर साल हमारी जीवन प्रत्याशा 1 साल से ज्यादा बढ़ेगी. आप 1 साल जीते, लेकिन नई तकनीक आपको 1 साल 2 महीने की अतिरिक्त जिंदगी दे देती है. नतीजा? आपने 2 महीने कमाए. कुर्जवील कहते हैं कि 2029 के बाद आप 1 साल से ज्यादा वापस पाएंगे. समय में पीछे जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: इंसान की उम्र 150 साल हो जाएगी!... चीन के वैज्ञानिक बना रहे एंटी-एजिंग दवा

जैविक रूप से हम उम्र के उल्टे चलेंगे – मौत से हमेशा आगे भागते रहेंगे. यह फैंटसी नहीं, गणित है. कुर्जवील का कहना है कि जैसे रॉकेट अंतरिक्ष में भागने की स्पीड पकड़ता है, वैसे ही हम मौत से भाग निकलेंगे.  

यह कैसे होगा? तकनीक के कमाल

कुर्जवील बताते हैं कि सब कुछ तेजी से बदल रहा है...

Ray Kurzweil longevity escape velocity

  • AI से वैक्सीन: पहले महीनों लगते थे, अब AI कुछ दिनों में नई बीमारी की दवा बना देगा.
  • नैनोटेक: छोटे रोबोट हमारे शरीर में घूमेंगे, बीमारियां ठीक करेंगे, सेल्स को रिपेयर करेंगे.
  • सिमुलेटेड बायोलॉजी: कंप्यूटर पर पहले टेस्ट, फिर असल में इस्तेमाल.
  • जीन एडिटिंग और बायोप्रिंटिंग: बुढ़ापे के जीन बंद, नए अंग प्रिंट करके लगा दो.

2018 में कुर्जवील ने कहा था कि 10-12 साल में यह होगा – अब 2029 साफ नजर आ रहा है.

कुर्जवील की पहले की सही हुईं भविष्यवाणियां

  • 1990 में कहा – कंप्यूटर शतरंज चैंपियन को हरा देगा. 1997 में हुआ.
  • इंटरनेट, सेल्फ-ड्राइविंग कार – सब सच. 
  • अब 2045 तक सिंगुलैरिटी – इंसान और AI एक हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: तीन पैर-एक आंख वाला शेर कैसे करता है शिकार, 11 साल के जैकब की कहानी

अगर मौत रुक गई तो क्या होगा?

ये बड़े सवाल है...  

  • जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन कम पड़ेंगे?
  • काम, रिटायरमेंट, परिवार – सब बदल जाएगा?
  • अमीर पहले अमर होंगे, गरीब पीछे?
  • क्या हम समय जीत लेंगे, या समय नया तरीका ढूंढेगा हमें पकड़ने का?

कुछ वैज्ञानिक कहते हैं – अभी दूर है ये होने में, लेकिन कुर्जवील बोले – 5 साल में उम्र पीछे चलेगी. यह खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है – क्या आप तैयार हैं सैकड़ों साल जीने के लिए? विज्ञान हमें अमरता दे सकता है, लेकिन क्या हम तैयार हैं?

---- समाप्त ----
