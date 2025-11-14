scorecardresearch
 

इंसान की उम्र 150 साल हो जाएगी!... चीन के वैज्ञानिक बना रहे एंटी-एजिंग दवा

चीन के वैज्ञानिक अंगूर के बीज से बनी दवा PCC1 पर काम कर रहे हैं, जो उम्र को 150 साल तक बढ़ा सकती है. शेनझेन की लॉनवी बायोसाइंसेज कंपनी एंटी-एजिंग गोली बना रही. चूहों पर टेस्ट करने के बाद उनकी उम्र 9% बढ़ी. लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं, इंसानों पर ट्रायल जरूरी है.

चीन के वैज्ञानिक एंटी-एजिंग दवा पर काम कर रहे हैं. (Photo: Representative/Getty)
चीन के वैज्ञानिक एक ऐसी गोली बना रहे हैं, जो इंसान की जिंदगी को 150 साल तक बढ़ा सकती है. यह दवा अंगूर के बीज से निकले एक प्राकृतिक तत्व पर आधारित है. लेकिन कुछ और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ दावा है. इंसानों पर बड़े परीक्षण जरूरी हैं.

शेनझेन की बायोटेक कंपनी लॉनवी बायोसाइंसेज इस दवा पर काम कर रही है. कंपनी का नाम लॉनवी बायोसाइंसेज है. यह एक एंटी-एजिंग गोली बना रही है. गोली का मुख्य तत्व प्रोस्यानिडिन सी1 (पीसीसी1) है, जो अंगूर के बीज के अर्क में पाया जाता है. कंपनी का दावा है कि यह गोली बूढ़े और कमजोर कोशिकाओं को खत्म कर स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा करेगी. इससे इंसान की उम्र बहुत बढ़ सकती है.

चूहों पर हुए परीक्षणों की कहानी

यह खोज 2021 में नेचर मेटाबॉलिज्म जर्नल में छपी एक स्टडी पर आधारित है. उसमें चूहों पर परीक्षण किया गया. पीसीसी1 ने चूहों की बूढ़ी कोशिकाओं को चुनिंदा तरीके से नष्ट किया. स्वस्थ कोशिकाओं को बचाया.

नतीजा यह हुआ कि दवा लेने वाले चूहों की जिंदगी औसतन 9 प्रतिशत ज्यादा लंबी हो गई. अगर इलाज शुरू होने के बाद की उम्र गिनें, तो यह 64.2 प्रतिशत ज्यादा थी.

कंपनी के सीईओ यिप त्सझो (जिको) ने इस गोली को 'लॉन्गेविटी साइंस का होली ग्रेल' कहा है. उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवनशैली के साथ मिलाकर, 150 साल जीना कुछ ही सालों में हकीकत बन जाएगा. कंपनी अब इस तकनीक को इंसानों के लिए गोली के रूप में तैयार कर रही है.

वैज्ञानिकों की चेतावनी: अभी बहुत काम बाकी

लेकिन दूसरे वैज्ञानिक सतर्क हैं. बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग के विशेषज्ञों का कहना है कि चूहों के नतीजे अच्छे हैं, लेकिन इंसानों पर लागू करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जटिल है. दवा की प्रभावशीलता और सुरक्षा साबित करने के लिए बड़े और सख्त क्लिनिकल ट्रायल जरूरी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इंसान की अधिकतम उम्र को इतना बढ़ाने के दावों को असाधारण रिसर्च के सबूत चाहिए.

चीन में लॉन्गेविटी रिसर्च का बोलबाला

चीन में लंबी उम्र की रिसर्च को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है. सरकार और निजी कंपनियां इसमें भारी पैसा लगा रही हैं. चीन वैज्ञानिकों का कहना है कि विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन 150 साल की उम्र अभी सपना ही लगता है. दुनिया भर में एंटी-एजिंग रिसर्च बढ़ रही है, लेकिन असली सफलता के लिए समय लगेगा.

यह खोज लोगों में उत्साह भर रही है. कई लोग सोच रहे हैं कि क्या आने वाले सालों में दादी-नानी की तरह 100 साल पार करना आम हो जाएगा? लेकिन डॉक्टरों की सलाह है कि अभी स्वस्थ खाना, व्यायाम और अच्छी आदतें ही सबसे बड़ी दवा हैं. लॉनवी बायोसाइंसेज के अगले कदमों पर सबकी नजरें टिकी हैं. 

