Shardiya Navratri 2025: नवरात्र में पान के पत्ते से करें ये 4 खास उपाय, धन दौलत से घर भर देंगी माता लक्ष्मी

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, और ये 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे. इस बार मां दुर्गा की अराधना करने के लिए भक्तों को पूरे 10 दिनों का वक्त मिला है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. मान्यता है कि नवरात्र में पान के पत्तों से जुड़े कुछ उपायों को करने से मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र में पान के पत्तों से किए जाने वाले इन उपायों के बारे में.

नौकरी और व्यापार में सफलता पाने के लिए

नौकरी में लगातार अड़चने आ रही हों या व्यापार में नुकसान और घाटा झेलना पड़ रहा हो, तो नवरात्र के समय दुर्गा मां को पान का बीड़ा अर्पित करना एक प्रभावशाली उपाय माना जाता है. नवरात्र के दिनों में शाम के समय दुर्गा माता को पान का बीड़ा अर्पित करें. इस उपाय को करने से नौकरी में आने वाली अड़चने और बाधाएं दूर होती हैं.

हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए

अगर आप अपने कार्य, नौकरी, व्यापार या किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो यह उपाय भी बहुत ही प्रभावशाली माना जा रहा है. नवरात्र में पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों के तेल को अच्छी तरह लगाएं. शाम के समय दुर्गा माता की मूर्ति या तस्वीर के सामने यह पान का पत्ता अर्पित करें. इस उपाय को करने से कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाएं और परेशानियां कम हो जाती हैं. नौकरी, व्यवसाय या अन्य किसी क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी.

नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए

अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, तो नवरात्र के दौरान किया जाने वाला यह उपाय बेहद प्रभावशाली माना जाता है. इसे करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और परिवार में शांति, सुख और समृद्धि आती है. इसे नवरात्र के नौ दिनों तक प्रतिदिन किया जा सकता है. पान के पत्ते पर थोड़ी सी केसर रखें और फिर मां दुर्गा को अर्पित करें.

इस उपाय को नियमित रूप से करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और तनाव दूर होता है. घर का वातावरण सकारात्मक, शांत और सुखमय बनता है. परिवार के सदस्यों में मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ता है.

आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए

नवरात्र की शुरुआत से लगातार 5 दिनों तक रोजाना दुर्गा मां को एक पान का पत्ता चढाएं. पान का पत्ता चढ़ाने से पहले मां दुर्गा का बीज मंत्र 'ऊं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' लिखें, पांचवे दिन सभी पत्तों को इकट्ठा करके लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या जहां पर पैसा रखते हैं वहां पर रखे दें.

