scorecardresearch
 

Feedback

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में रोजाना करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, मिलेगा माता रानी का आशीर्वाद

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों का पूजन करने का विधान है. वहीं नवरात्र में यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो विशेष फल मिलता है. दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, चाहे गृह क्लेश हो या फिर धन से जुड़ी समस्याएं, दुर्गा मां आपके हर कष्ट को दूर कर देती हैं.

Advertisement
X
नवरात्र में दु्र्गा सप्तशती का पाठ होता है लाभकारी (Photo: ITG)
नवरात्र में दु्र्गा सप्तशती का पाठ होता है लाभकारी (Photo: ITG)

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है. नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इस बार शारदीय नवरात्र 9 की जगह 10 दिनों की है, जिसमें देवी मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाएगी. इसके अलावा, इस दौरान मां की कृपा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है.

दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल मिलता है. लेकिन इसके लिए विधि-विधान और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है. ज्योतिषियों के अनुसार, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं. इन 13 अध्यायों को पूरे विधि विधान और नियम अनुसार पढ़ना चाहिए. तो चलिए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है और साथ ही जानते हैं इनके अलग अलग अध्यायों का भी महत्व. 

क्या है दुर्गा सप्तशती का महत्व?

सम्बंधित ख़बरें

If you want financial prosperity in this Durga Puja, you must do these 4 things
शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन कल, जानें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें 
Navratri Fasting Meal Weight loss
Navratri special: वजन घटाने के लिए नवरात्रि व्रत में खाएं ये 7 चीजें, बिना कमजोरी के घट सकता है वजन 
माता की चौकी का शारदीय नवरात्र की पूजा में विशेष महत्व है
नवरात्र में क्यों सूनी नहीं छोड़ते माता की चौकी? जानें आखिर क्या है वजह 
PM Modi offered prayers at the Tripura Sundari Temple.
नवरात्र पर त्रिपुर सुंदरी मंद‍िर पहुंचे PM मोदी, की पूजा-अर्चना 
आखंड ज्योत जलाने से मिलती है देवी मां की खास कृपा
नवरात्र में अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें ? इन बातों का रखें ध्यान 

मान्यताओं के अनुसार, वेदों की तरह दुर्गा सप्तशती भी अनादि है. मार्कण्डेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती लोगों तक पहुंची. देवी मां की उपासना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है. इसमें देवी की उपासना से 700 श्लोकों दिए गए हैं. ये 700 श्लोक तीन भागों में बांटें गए हैं. ये 3 भाग कुछ इस प्रकार है-  प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र. दुर्गा सप्तशती तंत्र साधना का एक बड़ा और गूढ़ ग्रंथ भी माना जाता है. यहां मारन, मोहन, वशीकरण जैसे तांत्रिक मंत्र भी शामिल हैं, इसलिए इसका सही तरीके से पाठ करना जरूरी होता है, वरना मंत्र काम नहीं करते.

Advertisement

दुर्गा सप्तशती से लाभ-

1. प्रथम अध्याय का पाठ करने से आपके सारे तनाव और डर दूर होते हैं, और शत्रुओं का भय कम होता है.
2. दूसरे और तीसरा अध्याय, इन दोनों अध्यायों के पाठ से मुकदमों और झूठे आरोपों से छूटकारा मिल सकता है. 
3. चौथे अध्याय का पाठ करने से अच्छा जीवन साथी मिलता है और भक्ति बढ़ती है. 
4. पांचवें अध्याय से नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष दूर होता है. 
5. छठे अध्याय का पाठ बड़ी-बड़ी बाधाओं को हटाता है.
6. सातवें से आपकी गोपनीय मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
7. नौवें और दसवें अध्याय से संपत्ति, गुमशुदा का पता और संतान सुख मिलता है. 
8. ग्यारहवें अध्याय से व्यापार में सफलता मिलती है.
9. बारहवें से रोग-बीमारी दूर होती है.
10. तेरहवें अध्याय से देवी की विशेष कृपा और हर तरह की रक्षा मिलती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement