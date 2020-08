टैरो टिप्स 27 अगस्त 2020: मकर राशि वाले नीले वस्त्र का न करें प्रयोग, तुला वाले लेन-देन में बरतें सावधानी

टैरो टिप्स 27 अगस्त 2020: मेष, मिथुन और सिंह राशि के लोग आज के दिन अपनी जुबान पर काबू रखें. वहीं, वृष राशि वाले को आज घर-परिवार की चिंता रहेगी. इनकी रुचि आज किसी महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर बढ़ेगी. इस राशि के लोग जो व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए लाभ के योग बन रहे हैं. टैरो टिप्स में कार्ड्स के जरिए राशि के अनुसार जानें किस्मत चमकाने के खास उपाय.

> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि: (The lovers)- संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं. वाणी पर नियंत्रण रखें. आय के साधन बढ़ेंगे. शुभ समाचार प्राप्त होगा.

उपाय: आज मां लक्ष्मी की उपासना करें.



> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृष राशि (Reverse of hermit)- घर-परिवार की चिंता रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्ययसाय में लाभ के योग बन रहे हैं.

उपाय: आज मां को शक्कर का भोग लगाएं.



> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Queen of cups)- वाणी पर नियंत्रण रखें. निर्धारित कार्य पूरे नहीं होने से अधिकारी टिप्पणी करेंगे. दौड़धूप होगी.

उपाय: आज सतनाजा का दान करें



> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (The hanged man)- कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी. प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.

उपाय: पहली रोटी गाये को खिलाएं.



> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (Page of wands)- सम्मान बना रहेगा. उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी. शत्रु सक्रिय रहेंगे. वाणी पर नियंत्रण रखें.

उपाय: आज घर के उत्तर पूर्व में पानी भरकर रखें.



> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (Reverse of moon)- परीक्षा में सफलता मिलेगी. यात्रा, नौकरी, निवेश आशानुकूल रहेंगे. अचानक लाभ हो सकता है.

उपाय: मां को लौंग अर्पित करें



> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Two of pentacles)- व्ययवृद्धि होगी. विवाद से बचें. लेन-देन में सावधानी रखें. विरोधी छवि बिगड़ने का प्रयास करेंगे.

उपाय: आज गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा



> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (Ace of wands)- यात्रा मनोरंजक होगी. रुका हुआ धन मिल सकता है. जल्दबाजी न करें. जोखिम व जमानत के कार्य टालें.

उपाय: किसी छोटी कन्या को लाल चुनरी भेंट करें.



> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (Reverse of fool)- व्यवसाय ठीक चलेगा. परिवार में हर्ष व बढ़ोतरी होगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा.

उपाय: आज छाया दान करें



> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (The star)- कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है. योजना फलीभूत होगी. कार्यसिद्धि होगी.

उपाय: नीले वस्त्रों का प्रयोग न करें.



> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (Eight of pentacles)- कानूनी सहायता मिलेगी. तंत्र-मंत्र में विश्वास न करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. धन प्राप्ति के योग हैं.

उपाय: किसी मंदिर में चावल का दान करें.



> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (The Empress): वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें. विवाद को बढ़ावा न दें. शाम को यात्रा के योग हैं.

उपाय: आज मां को नारियल की बर्फी का भोग लगाएं.