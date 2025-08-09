आज 9 अगस्त 2025 मीन राशिफल: प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे, अनुबंध कार्यों में गति आएगी

मीन - आर्थिक स्तर उछाल पर बना रहेगा. अपनों के साथ सुखद वक्त बिताएंगे. पेशेवर उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास होगा. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. कार्यक्षेत्र में लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. नवस्त्रोत बनेंगे. व्यवसायिक मामले बेहतर रहेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार का स्तर बेहतर रहेगा. लाभ पर फोकस बढ़ेगा. लेनदेन के मामले सामान्य रहेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन रखेंगे. कारोबारियों का भरोसा बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति - सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लंबित धन की प्राप्ति होगी. सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. मामले लंबित नंहीं छोड़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंध कार्यों में गति आएगी. इच्छित परिणाम बनेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों को मजबूत बनाए रहेंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. मित्रों से भेंट के अवसर बनेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस बना रहेगा. प्रेम और स्नेह के मामलों में शुभता का संचार रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवहार प्रभावशाली होगा. कार्यों में गति रखेंगे. चर्चा संवाद बेहतर होगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

शुभ अंक : 3 8 और 9

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : धर्म की रक्षा में आगे रहने वाले परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान करें. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं.

