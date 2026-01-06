आज 6 जनवरी 2026 मीन राशिफल: आर्थिक उछाल का समय बना हुआ है, कार्यक्षेत्र में संवार रहेगी

मीन- कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. नवीन एवं रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. क्षमता को बढ़ावा मिलेगा. विविध प्रयास फलेंगे. दिल की सुनने के लिए समय अच्छा है. भावनात्मक बातों में सहज बने रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में रुचि रखेंगे. कार्ययोजनाओं को पूरा करेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. शिक्षा पर जोर देंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. पेशेवर बेहतर बने रहें. प्रतिफल उम्मीद से अच्छा रहेगा. प्रबंधन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल का समय बना हुआ है. कार्यक्षेत्र में संवार रहेगी. तेजी से काम लेंगे. लेनदेन में सफल होंगे. महत्वपूर्ण प्रयासो में सक्रियता आएगी. विविध परिणाम सकारात्मक रहेंगे. बचत का पक्ष सुधरेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. करीबियों के साथ यात्रा पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. प्रियजनों के विश्वास को बल मिलेगा. परिजनों से मेलजोल में रुचि रहेगी. भावनात्मक रूप से मजबूती पाएगा. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- ऊर्जा उत्साह बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. बड़ों की सुनेंगे. सक्रिय रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा. जरूरी व कामकाज में तेजी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. तेजी से काम लें.

---- समाप्त ----