Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 6 January 2026: मूलांक 8 वालों पर मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, ये है लकी नंबर

नंबर 8- 6 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन कामकाजी स्थितियों को बेहतर बनाए रखने वाला है. भाग्य की मदद से महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों से लाभ बढ़ाएंगे. सभी साथियों पर भरोसा रखेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का सहयोग पाएंगे. सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति अतिसंवेदनशील होते हैं. सूझबूझ के धनी होते हैं. अधिकांश के हित में प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें सामंजस्यता बनाए रखना है. चहुंओर सफलता मिलेगी. योग्यजन अपना स्थान बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. पहल बढ़ाएंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. अवसरांं का लाभ उठाएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. व्यवस्थागत नियंत्रण बढ़ाएंगे. श्रमशील और संतुलित रहेंगे. पेशेवर कार्यां में रुचि बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ पाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. मित्रों मददगार होंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी में न आएं. संबंधों में आकर्षण रहेगा. रिश्तों में मिठास रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. परिजनों से सुख सौख्य बांटेंगे. निजी विषयों में सावधानी बरतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सीख सलाह रखेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. साहस संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- जिद से बचें. क्षमाशील रहें. भावनाओं पर अंकुश रखें. विनम्र बनें.

---- समाप्त ----