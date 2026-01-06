scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 6 January 2026: मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 6 January 2026: सभी का सहयोग बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों को बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में बेहतर रहेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. नीति नियम रखेंगे. अनुशासन का पालन करेंगे. निजी विषयों में समता संतुलन और सहयोग बढ़ेगा.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

नंबर 5- 6 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन इच्छाओं की पूर्ति में सहयोगी है. सभी का सहयोग बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों को बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में बेहतर रहेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. नीति नियम रखेंगे. अनुशासन का पालन करेंगे. निजी विषयों में समता संतुलन और सहयोग बढ़ेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति सबसे सकारात्मक संवाद बनाने की समझ रखते हैं. चर्चाओं में प्रभावी होते हैं. अपरिचित लोगों को मित्र बना लेते हैं. अनुभव का लाभ उठाते हैं. आज इन्हें परिजनों का समर्धन बना रहेगा. धैर्य धर्म और साहस से कार्य साधेंगे. समय लेकर भेंट के लिए जाएंगे. उतावलापन न दिखाएं.

मनी मुद्रा- चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे.  सभी वर्ग के लोग मददगार होंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. नवीन मोर्चां पर सक्रिय रहेंगे. भ्रम भटकाव से बचेंगे. चर्चा में स्प्ष्टता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. आसपास संतुलन बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- अपनों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंग. रिश्तों में मान सम्मान बना रहेगा. सबका साथ बनाए रखेंगे. मन के मामलों में विनम्रता रखेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. विश्वसनीयता बढ़ेगी. भावुकता पर अंकुश रखेंगे. पहल बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 4 वालों को साख प्रभाव में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
मूलांक 3 वालों का उद्योग व्यवसाय संवारेंगा, आत्मविश्वास से आगे बढे़गे
मूलांक 2 वाले भावनात्मकता बनाए रखेंगे, व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे
मूलांक 1 वाले करीबियों का साथ पाएंगे, आवश्यक मामले साधें
परिवार का साथ मिलेगा, भावुक विषयों से बचेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- विश्वास बल पाएगा. जरूरी बात साझा करेंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. मनोबल उूंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- खाकी

एलर्ट्स- पूर्वाग्रह में न आएं. तात्कालिक निर्णयों में सलाह रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement