scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 5 January 2026: अपनों के साथ सहजता और मधुरता रखेंगे, संबंधों में मजबूती बढ़ेगी

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 5 January 2026: ऊर्जा बनाए रखेंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. अपनों के साथ सहजता और मधुरता रखेंगे. संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. प्रिय से भेंट होगी. अवसरा को भुनाएंगे.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

नंबर 6- 5 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 6 के लिए आज का दिन शुभकर है. करीबी सहयोगी रहेंगे. निजी विषयों में अनुकूलन रहेगा. कामकाजी में वृद्धि बनी रहेगी. लोगों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. अवसर भुनाने का प्रयास रहेगा. योजनाएं सफल होंगी. संबंधों में सहज रहेंगे. कार्य व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे. वाणिज्य व्यवसाय पर जोर रहेगा. समता सामंजस्यता से काम लेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति औरों से अलग दिखने और भव्यता में विश्वास बनाए रखते हैं. लोग इनसे अक्सर जल्दी प्रभावित हो जाते हैं. आज इन्हें सूझबूझ दिखाना है. सतर्कता से आगे बढ़ें. मनोबल ऊंचा रखें. सबको साथ लेकर चलें. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

मनी मुद्रा- कामकाज में सकारात्मकता रहेगी. पेशेवरजन बेहतर रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. करियर कारोबार संवार पर रहेगा. श्रेष्ठजनों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मान सम्मान बल पाएंगे. लापरवाही से बचेंगे. संकोच दूर होगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. हितलाभ सहज बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामले मधुर बने रहेंगे. घर में सुखकर वातावरण रहेगा. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी. प्रेम संबंधों में व्यवहारिक बने रहेंगे. ऊर्जा बनाए रखेंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. अपनों के साथ सहजता और मधुरता रखेंगे. संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. प्रिय से भेंट होगी. अवसरा को भुनाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

लक्ष्य पर ध्यान देंगे, उत्साह मनोबल बनाए रखें
घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा, अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे
प्रियजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे, निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी
उधार के लेनदेन से बचें, नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे
अवसर का इंतजार करेंगे, जल्दबाजी न दिखाएं

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखेंगे. साज सज्जा बढ़ाएंगे. करीबियों का भरोसा पाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. भावनात्मक मामलों में संतुलित रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर कलर

एलर्ट्स- दबाव में न आएं. सजग रहें. अनदेखी से बचें. भ्रम में न आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement