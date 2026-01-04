Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 4 January 2026: निसंकोच आगे बढ़ेंगे, सीख सलाह पर अमल रखेंगे

नंबर 7

4 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन आनंदकर है. श्रेष्ठ प्रयासों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. मित्रों के साथ मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे. प्रयासों में गति आएगी. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य व्यापार में प्रदर्शन अच्छा रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. लाभ और विस्तार के योग बनेंगे. धर्मकार्योंं से जुडेंगे. केतु केअंक 7 के व्यक्ति तार्किक और वैज्ञानिक समझ रखते हैं. परंपराओं में भी विश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें सबका साथ और विश्वास प्राप्त होगा. बड़ों से बनाकर चलेंगे. विनय विवेक रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. करीबियों से सहजता बढ़ी रहेगी.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पेशेवर बेहतर प्रतिफल पाएंगे. शासन प्रशासन से जुड़ाव बनाए रखेंगे. कामकाजी संबंध संवारेंगे. प्रबंधन को संवारेंगे. व्यवसाय उछाल पर रहेगा. वाणिज्यिक सक्रियता रखेंगे. तेजी दिखाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सीख सलाह पर अमल रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मामलों में शुभता का संचार रहेगा. विनय विवेक और बड़प्पन बनाए रखेंगे. अपनों का सहयोग बना रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. मन के मामलों में बेहतर बने रहेंगे. रिश्तों में नवीन ऊर्जा भरेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. नियमों का पालन रखेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. वातावरण मधुर रखेंगे. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे. मनोबल उत्साह रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 9

फेवरेट कलर- डस्ट कलर

एलर्ट्स- बहस से बचें. साथियों की सुनें. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें.

