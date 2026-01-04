Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 4 January 2026: आवश्यक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, संकोच बना रहेगा

नंबर 1

4 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 1 के लिए सुखकर है. व्यक्तिगत मामलों में अपेक्षाकृत अधिक अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सक्रियता सामंजस्य से काम लेंगे. तेज गति से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार व्यवस्थित रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. जोखिम के कार्यों से बचेंगे. रुटीन बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति लोगों से शालीन व्यवहार बनाए रखते हैं. स्पष्टवादी होते हैं. औरों से काम लेने की सूझबूझ होती है. समाज के सम्मानित कार्यों में रुचि बनाए रखते हैं. आज इन्हें कार्य व्यवस्था को संवारना है. निरंतरता पर जोर होगा. कार्य व्यापार को सजगता से आगे बढ़ाएं. समकक्षों का सहयोग रहेगा.

मनी मुद्रा- विभिन्न मामलों में रुटीन स्थिति बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र अनुकूलन बना रहेगा. पेशेवर प्रयास संवारेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण विषयों में सक्रिय बने रहेंगे. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. करियर व्यापार औसत रहेगा. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. आवश्यक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. संकोच बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- परिजनों से सुख सौख्य बनाए रखेंगे. जरूरी जानकारी साझा करेंगे. दाम्पत्य में हर्ष आनंद रहेगा. सकारात्मक व्यवहार रखेंगे. प्रेम संबंधां में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का साथ सहयोग बना रहेगा. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. रिश्तों संवारने की कोशिश होगी. अहंकार से बचें.

हेल्थ एंड लिविंग- सात्विकता बनाए रखेंगे. रहन सहन संवार पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. प्रबंधन में वृद्धि होगी.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- नियम बनाए रखें. कमतर बातों को अनदेखा करें. आलोचनाओं से विचलित न हों.

