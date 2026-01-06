scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 6 जनवरी 2026 तुला राशिफल: आर्थिक पक्ष बल पाएगा, उद्योग व्यवसाय उम्मीद के अनुरूप रहेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 6 January 2026, Libra Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में सम्मानित हो सकते हैं. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कामकाज संवार पाएगा. आफिस में अधिक समय देंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्य योजनाएं गति लेंगी.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला- पैतृक पक्ष मजबूत रहेगा. पेशेवर मामलों में प्रबंधन बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में शुभता बढ़ेगी. वातावरण की शुभता सहजता का लाभ उठाएंगे. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. गतिविधियों में इच्छित सफलता पाएंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. जिम्मेदारों की मदद से पेशेवर मामलों में गति आएगी. निजी विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. घर परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. सभी का साथ समर्थन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सम्मानित हो सकते हैं. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कामकाज संवार पाएगा. आफिस में अधिक समय देंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्य योजनाएं गति लेंगी.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. वरिष्ठों से भेंट मुलाकात बढेगी. बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. उद्योग व्यवसाय उम्मीद के अनुरूप रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

जिम्मेदारी से बात रखेंगे, रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा
प्रोफेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिवार में सुख बढ़ेगा
तुला: नई योजना बनाने का समय है, मन उत्साहित रहेगा
लाभ के प्रयास संवरेंगे, धनधान्य प्रयास बेहतर रहेंगे
स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे, चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे

प्रेम मैत्री- प्रियजन से भेंट बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों में अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. संबंधों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. अपनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. मित्र सहायक होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान व स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. तेजी से काम लेंगे. निजता पर जोर रहेगा. आवेश में नहीं आएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : महावीर महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुएं दान करें. गुड़ चना और मिष्ठान्न का प्रसाद बांटें. सहयोग बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement