आज 6 जनवरी 2026 मकर राशिफल: आर्थिक गतिविधि में बेहतर होंगे, भूमि भवन के कार्य बनेंगे

मकर - करियर व्यापारके विस्तार पर जोर होगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल रहेंगे. सहयोग का भाव रहेगा. नेतृत्च को बढ़ावा मिलेगा. लाभ के मामले संवरेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. प्रयासों में तेजी आएगी. योजनाओं को पूरा करेंगे. उद्योग व्यापार के मामले हल होंगे. साझीदारी का प्रयास बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों में गति रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. बड़े प्रयास बनेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सहयोग सहकार के प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आपसी भरोसा जीतेंगे.

धन संपत्ति- सौदेबाजी अपेक्षित बनी रहेगी. आर्थिक गतिविधि में बेहतर होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. बड़ी सोच से महत्वपूर्ण कार्य संवारेंगे. मामले उपलब्धियों में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- अपनों की भावनाओं का आदर बनाए रखेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रिय से भेंट होगी. निजी मामले बेहतर रहेंगे. परस्पर सामंजस्य बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रियजनों का विश्वास पाएंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बढ़ेगी. रहन सहन को बल मिलेगा. सात्विकता बनाए रखेंगे. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. विनम्रता रखें.

