आज 5 जनवरी 2026 मकर राशिफल: योजनानुसार कार्य करेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे

मकर - साझा प्रयासों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. टीमवर्क में वृदिध होगी. स्मार्ट वर्किंग पर जोर बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य समय से पूरा कर लेने की कोशिश होगी. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. बड़ा सोचेंगे. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधकीय कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. अनुबंधों में सतर्कता बनाए रहेंगे. उद्योग कार्योंं में समहत्वपूर्ण प्रयास बढ़ाएंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. पेशेवर गंभीरता बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाजी हितों में वृद्धि होगी. विविध प्रयासों में गंभीरता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों को संवारेंगे. दाम्पत्य जीवन में मिठास व सामंजस्य रखेंगे. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में न आएं. सहकार की भावना रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार बनाए रखेंगे. शुभता सौम्यता रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 2 5 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन पर अमल रखें.

