आज 6 जनवरी 2026 मेष राशिफल: निजी विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं, उचित अवसर पर राय रखेंगे

मेष - भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने में रुचि दिखाएंगे. निजी संबंधों पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढेगा. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति सम्मान का भाव रखें. तर्क बहस से बचें. बड़ी सोच बनाए रखें. सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता बनाए रहें. संकीर्णता त्यागें. अहंकार में न आएं. रिश्तों को प्रभावित न होने दें. प्रबंधकीय कार्य साधेंगे. कार्यव्यवस्था और प्रबंधन को मजबूत रखेंगे. कामकाज सुधार पर बना रहेगा. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्मिक व प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. करियर में तेजी रखेंगे. बड़ों सलाह बनाए रखें. विविध कार्यों में रुचि बढ़ेगी. पेशेवर विषयों में स्पष्टता रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा.शासकीय मामलों में सफल होंगे. संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ प्रतिशत औसत से अच्छा रहेगा. बैंकिंग गतिविधियां में तेजी रहेगी. वाहनादि के मामले पक्ष में रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामले सहज रहेंगे. निजी विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. उचित अवसर पर राय रखेंगे. अपनों के साथ वाद विवाद में नहीं उलझेंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे. समता संतुलन बढ़ाएंगे. स्पष्टता से बात कहेंगे. मित्रों व शुभचिंतकों से भेंट होगी. आशंका में आने से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- सबके लिएसुख सत्कार बनाए रहें. अतिविचार व चिंता से बचें. व्यक्तित्व संवरेगा. निजी मामले सुखद बनेंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रतात बढ़ाएं.

---- समाप्त ----