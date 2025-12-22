scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 23 दिसंबर 2025: मंगलवार के दिन कर्क राशि वाले व्यापार में पाएंगे मुनाफा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 23 दिसंबर 2025, Horoscope Today: आज परिवार और करीबियों से संबंध घनिष्ठ होंगे. आप व्यक्तिगत विषयों पर अपना फोकस बढ़ाएंगे और बड़प्पन से काम लेंगे. उद्योग-व्यापार में आपको सफलता मिलेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में उच्च स्थिति बनाए रखने का है. आप अधिकारियों और अनुभवी लोगों की मदद से प्रबंधकीय प्रयासों में शुभता बढ़ाएंगे. घर-परिवार में माहौल आपके अनुकूल रहेगा और आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे. कार्य विस्तार पर आपका फोकस बना रहेगा, जिससे साख और सम्मान में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

सम्बंधित ख़बरें

Tips for success on important days
आज का Success मंत्र क्या है?
auspicious time for shiv ji aarti today
भाग्य पहर में क्या करें?
Predictions and advice for numbers one to nine
आज का लकी नंबर क्या है?
financial gains and travel prospects for pisces today
मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
Aquarius daily health and auspicious color advice
कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

आज का उपाय: संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें और सहकार भाव रखें.

-------------

वृष: वृष राशि वालों के लिए भाग्य की राह आज काफी सहज रहने वाली है. आपके पद और प्रभाव में वृद्धि होगी और आप अपनी सोच को बड़ी बनाए रखेंगे. आपकी दीर्घकालिक योजनाएं आज सफल हो सकती हैं. आप कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास करेंगे और पेशेवरों व वरिष्ठों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा.

शुभ अंक: 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और धर्म यात्रा पर जाएं.

-------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को आज अपनी सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए. मौसमी सावधानियों को अनदेखा करना आपको भारी पड़ सकता है. व्यक्तिगत विषयों के प्रति गंभीर रहें और महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों का सहयोग लें. स्वजनों का समर्थन बना रहेगा और परिवार से नजदीकी बढ़ेगी.

Advertisement

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा करें. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और सजगता बढ़ाएं.

------------

कर्क: कर्क राशि के जातकों के लिए आज परिवार और करीबियों से संबंध घनिष्ठ होंगे. आप व्यक्तिगत विषयों पर अपना फोकस बढ़ाएंगे और बड़प्पन से काम लेंगे. कारोबार में तेजी का रुख रहेगा और उद्योग-व्यापार में आपको सफलता मिलेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. आपसी सहयोग बनाए रखें.

--------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों का जोर आज कार्यव्यवस्था को बेहतर बनाने पर होगा. आपको अपने समकक्षों का भरोसा जीतना होगा. स्वास्थ्य के संकेतों को नजरअंदाज न करें. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी, हालांकि कामकाज के परिणाम मिले-जुले हो सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और किसी भी तरह की जिद से बचें.

--------------

कन्या: कन्या राशि के जातक अपनी कार्यक्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां स्वीकार करेंगे. आपके विचारों में स्पष्टता रहेगी और मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा. परिवार में हर्ष और आनंद का वातावरण रहेगा. आप विभिन्न लक्ष्यों को जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे और पेशेवर प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 5 और 8

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. शिक्षा और ज्ञान पर जोर दें.

-------------

तुला: तुला राशि के जातकों को आज भावनात्मक संवाद में धैर्य रखने की जरूरत है. अपनी बात रखने में जल्दबाजी न दिखाएं. प्रबंधकीय मामले प्रभावी रहेंगे और निजी गतिविधियों पर आपका फोकस रहेगा. करीबियों का समर्थन मिलेगा और आर्थिक कार्य-व्यापार में सुधार होगा.

शुभ अंक: 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग: मैजेंटा

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. जिद न करें, सहज रहें.

-------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सामाजिक प्रयासों में तेजी बनी रहेगी. आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यावसायिक लाभ और विस्तार पर आपका पूरा ध्यान रहेगा. सकारात्मक परिणामों से आप उत्साहित रहेंगे और परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. कार्यों में तेजी रखें.

--------------

धनु: धनु राशि के जातकों के परिवार में आज जबरदस्त सामंजस्य रहेगा. आप आर्थिक उपलब्धियों पर ध्यान देंगे. बातचीत में सकारात्मकता बनी रहेगी और आप किसी महंगी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं. संग्रह और संरक्षण के प्रयासों में गति आएगी. घर में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आगमन हो सकता है.

Advertisement

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. वचन पालन पर जोर दें.

--------------

मकर: मकर राशि के जातक आज पूरी क्षमता और विश्वास के साथ काम करेंगे. उत्सव और आयोजनों में शामिल होने का मौका मिलेगा. प्रियजनों से मुलाकात बढ़ेगी. रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा और लाभ का स्तर ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों से आपका जीवन स्तर सुधरेगा.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. कल्पनाशीलता बढ़ाएं.

--------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को जरूरी मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा. कामकाज पर मिश्रित प्रभाव रहेगा, इसलिए धैर्य और अनुशासन से काम लें. नीति और नियमों पर जोर दें. घर-परिवार में न्याय और समानता का भाव रखें. विदेश से जुड़े कार्यों में तेजी आ सकती है.

शुभ अंक: 5 और 8

शुभ रंग: भूरा

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. लाल वस्तुओं का दान करें.

--------------

मीन: मीन राशि के जातकों का करियर आज अपेक्षा से कहीं बेहतर रहेगा. नवीन तौर-तरीकों से आप कारोबार में सफलता पाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा और आप हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें.

Advertisement

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. स्वभाव में विनम्रता रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement