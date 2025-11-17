Aaj ka Rashifal 18 नवंबर 2025: मंगलवार के दिन धनु राशि वाले प्रतिभा प्रदर्शन से बढ़ेंगे आगे, जानें कैसा रहेगा अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहने का प्रयास करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतें. वार्ताए सफल होंगी. आत्मविश्वास और आस्था रखेंगे. अति उत्साह नहीं दिखाएंगे. मितभाषी बने रहें. विपक्ष के प्रति सजग होंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सेवाभाव रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों में महत्वपूर्ण कार्यों में पहल का भाव रहेगा. कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे. मित्रों व परिचितों के साथ सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रियजनों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. अनुकूलन और उत्साह बना रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. बड़ों की सलाह बनाए रखें. व्यवस्थित व अनुशासित रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़प्पन रखें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक करियर व्यापार में उत्साह से काम लेंगे. लाभ प्रतिशत सहज बना रहेगा. प्रबंधन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर वार्ता में स्पष्ट रहेंगे. निजी विषयों में ऊर्जा उत्साह रखेंगे. भौतिक वस्तुओं में रुचि लेंगे. आत्म नियंत्रण बनाए रखें. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सुख सुविधाओं पर फोकस रखेंगे. सहनशीलता बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. जिद व अहंकार से बचें.

शुभ अंक: 1, 5, 7, 9

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. स्वर्णादि का दान और प्रयोग बढ़ाएं. विनम्र रहें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का भाईचारे पर जोर बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सुधार आएगा. सामाजिक संवाद में अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे. चहुंओर अनुकूल वातावरण रहेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. पेशेवर यात्रा के अवसर बनेंगे. बंधुजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. महत्वपूर्ण मामले गति लेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 7, 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. अर्घ्यं दें. सूखे फल मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. साहस से काम लें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को रक्त संबंधों बल मिलेगा. कुल परिवार की परंपराओं को संवार पर बनाए रखेंगे. आदरभाव और सम्मान सत्कार बनाए रखें. धर्म संस्कार को बढ़ावा देंगे. घर में उत्सव सा माहौल होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. खानपान और जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता और साख बढ़ेगी. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. पुण्यकार्यों से जुड़ेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ कार्यों को गति देंगे.

शुभ अंक: 1, 7, 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सहज सहयोग का रखें. साज संवार बढ़ाएं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को व्यक्तिगत कार्य बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए. रचनात्मक प्रयासों में चहुंओर सफलता पाएंगे. पेशेवर मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. स्मार्ट वर्क बनाए रखें. कार्ययोजनाओं का आगे बढ़ाएंगे. निवेश से संबंधित कार्य बेहतर होंगे. कार्य व्यापार में बढ़त की स्थिति बनी रहेगी. भेंटवार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे.

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: स्वर्ण का उपयोग बढ़ाएं. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. सूखे फल मेवे और मि़श्री बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. नवाचार बनाए रखें.

तुला: तुला राशि के जातकों को लंबित कार्यों में उतावली न दिखानी चाहिए. धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ते रहें. न्यायिक कार्यों को गति देने की कोशिश होगी. दूर देश के मामलों में प्रभावी रहेंगे. निवेश योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. दान धर्म को महत्व देंगे. अपनों के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे. आर्थिक मामलों में सामान्य रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. विस्तार के प्रयास रहेंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: स्फटिक के समान

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. फल मेवे मिष्ठान्न बांटें. स्वर्ण का दान बढ़ाएं. अनुशासन रखें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों की लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. कारोबारी विषयों में तेजी बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाएं पक्ष में होंगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा. योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. वाणिज्यिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. चहुंओर सफलता के संकेत हैं. सकारात्मकता बनाए रखेंगे. समर्थन सहयोग पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 7, 9

शुभ रंग: लालवर्ण

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. स्वर्ण का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सूखे फल मेवों और मिश्री का प्रसाद बांटें.

धनु: धनु राशि के जातकों को प्रतिभा प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करना चाहिए. लाभ के अवसरों को बढ़ाएंगे. अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. दीर्घकालीन योजनाएं गति लेंगी. पेशेवर संबंधों को संवारेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आस्था में वृद्धि बनी रहेगी. चर्चा संवाद बेहतर रखेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. महत्वपूर्ण सभाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. कारोबार अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. संपर्क बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल मेवे और मिश्री बांटें. स्वर्ण धारण करें. व्यवस्था संवारें.

मकर: मकर राशि के लोगों को भाग्य बल की मदद से लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में सजगता बनाए रखें. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन रखेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. स्वर्ण धारण करें व दान करें. बड़े लक्ष्य बनाएं.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को रुटीन से समझौता न करना चाहिए. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. व्यवस्था व तैयारी पर ध्यान दें. भेंटवार्ता के लिए समय निकालें. आवश्यक संकेतों के प्रति सजग रहें. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सहज रहेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. स्वास्थ्य प्रभावित बना रह सकता है. लक्ष्य से समझौता नहीं करेंगे. लोगों का विश्वास जीतेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. धैर्य से कार्य करेंगे.

शुभ अंक: 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. धैर्य धर्म बढ़ाएं. सूखे फल मेवे का प्रसाद बांटें. स्वर्ण दान करें. सहज रहें.

मीन: मीन राशि के लोगों को साझीदारों व परिवार के लोगों से शुभ सूचना मिलेगी. सहकारिता व अनुबंध बेहतर बनाए रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. सहज प्रयासों से इच्छित परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता आएगी. सामूहिक कार्यों में बेहतर करेंगे. भूमि भवन के विषयों में गति आएगी. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. लापरवाही से बचेंगे. फोकस रखेंगे. जोखिम के कार्यों को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: सूर्य भगवान की पूजा उपासना करें. अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बढ़ाएं. स्वर्ण आभूषण का दान व प्रयोग करें. अनुशासन रखें.

