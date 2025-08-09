scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 9 अगस्त 2025: रक्षाबंधन के दिन कन्या राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 9 अगस्त 2025, Horoscope Today: आप तेजी और सूझबूझ से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे. आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी. आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं. आपसी मतभेद दूर होंगे.

आज का राशिफल: आज का दिन कई राशियों के लिए शुभता और सफलता लेकर आया है ज्योतिष विशेषज्ञों ने ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर आज का भविष्यफल जारी किया है यह राशिफल आपको करियर व्यापार और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देगा ताकि आप हर कदम सोच-समझकर उठा सकें.

मेष राशि (Aries)
आज मेष राशि वालों के प्रबंधकीय कार्यों में संतुलन और शुभता बनी रहेगी करियर और व्यापार के मामले बेहतर होंगे और आप पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे संवाद और संपर्क सकारात्मक रहेंगे जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी प्रशासन के काम बनेंगे और आपको अपने अनुभव का लाभ मिलेगा सभी लोगों का सहयोग मिलेगा और अधिकारियों से आपका तालमेल बेहतर होगा

शुभ अंक: 8 और 9
शुभ रंग: गेंहुंआ
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें

वृष राशि (Taurus)
आज भाग्य की मजबूती से आपको लाभ मिलेगा आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे धार्मिक और मनोरंजक यात्राएं संभव हैं आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं विविध पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे और मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी आपको शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए जिससे सुखद परिणाम मिलेंगे आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे

शुभ अंक: 6, 8 और 9
शुभ रंग: सिल्वर
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें तीर्थस्थल जाएं

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन आपको सहजता से आगे बढ़ने की सलाह देता है विभिन्न कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं धर्म और धैर्य से काम लें नीति और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं जोखिम वाले कामों से बचें आपकी सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा प्रलोभन और दिखावे में न आएं उचित विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें

शुभ अंक: 5, 8 और 9
शुभ रंग: रॉयल ब्लू
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें किसी पीड़ित की मदद करें

कर्क राशि (Cancer)
आज कर्क राशि वाले भावनात्मक रिश्तों को संवारने में आगे रहेंगे आपके व्यापार के प्रयास बेहतर होंगे और आप करीबियों से बातचीत में प्रभावशाली रहेंगे निजी विषयों पर आपका ध्यान बढ़ेगा और मामलों में तेजी आएगी आप नियमों का पालन करेंगे और रिश्तों में प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आपकी जीवनशैली आकर्षक रहेगी कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी

शुभ अंक: 2, 8 और 9
शुभ रंग: मूनस्टोन कलर
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें अपने नेतृत्व को सुधारें

सिंह राशि (Leo)
आज आप अपने कामकाजी प्रयासों और संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे सेवाक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा आप सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे अनुशासन और नियमों का पालन करें बजट के हिसाब से चलें पेशेवर प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और आप जिम्मेदारी से काम करेंगे आपकी मेहनत रंग लाएगी लेकिन लेनदेन में सावधानी बरतें और निवेश पर नियंत्रण रखें

शुभ अंक: 1 और 9
शुभ रंग: जामुनी
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें नियमों का पालन करें

कन्या राशि (Virgo)
आज आपको व्यक्तिगत कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे. आप तेजी और सूझबूझ से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी और आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं आपसी मतभेद दूर होंगे और घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी बड़ों का सम्मान करें और आपका प्रदर्शन बेहतर होगा आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी आप सक्रियता और साहस से आगे बढ़ेंगे

शुभ अंक: 5, 8 और 9
शुभ रंग: समुद्री
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें सहयोग बनाए रखें

तुला राशि (Libra)
आज आप पारिवारिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे निजी विषयों में आपकी रुचि रहेगी भावनात्मक मामलों में उत्साह दिखाएंगे और अपने करीबियों से नजदीकी बढ़ाएंगे प्रबंधन को सुधारने का प्रयास करें और परिजनों के साथ सामंजस्य बनाए रखें भावावेश में आकर कोई फैसला न लें और अपनी वाणी व व्यवहार में संतुलन बनाए रखें बड़ों का साथ मिलेगा और आप विनम्रता व विवेक से काम लेंगे

शुभ अंक: 6, 8 और 9
शुभ रंग: रॉयल ब्लू
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें सामंजस्य बढ़ाएं

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज आपका आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहेगा आप साहस, पराक्रम और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे सामाजिक मामलों में आपकी रुचि बनी रहेगी और लोगों से मेलजोल में आप उत्साहित रहेंगे आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है भाईचारे और बंधुत्व को बढ़ावा मिलेगा सुख-सुविधाओं पर आपका जोर रहेगा साख और प्रभाव बढ़ेगा आलस्य का त्याग करें

शुभ अंक: 8 और 9
शुभ रंग: रस्ट कलर
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें पहल बनाए रखें

धनु राशि (Sagittarius)
आज धनु राशि वालों का प्रदर्शन घरेलू मामलों में प्रभावशाली रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ सुख बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी आपको सबका समर्थन मिलेगा और आप शुभ वादे निभाएंगे निजी जीवन में शुभता बनी रहेगी और सुख बढ़ेगा भव्य आयोजनों में आप हिस्सा लेंगे स्वजनों से आपकी भेंट होगी और सभी का साथ मिलेगा

शुभ अंक: 3, 8 और 9
शुभ रंग: पीतवर्ण
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें भव्यता बनाए रखें

मकर राशि (Capricorn)
आज मकर राशि वालों के पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे आप सभी का मन जीतेंगे और करीबियों के साथ खुशियां साझा करेंगे आप संपर्क और संवाद को बेहतर बनाएंगे और सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे भेंटवार्ता पर आपका जोर रहेगा और नए प्रयासों में आपकी रुचि बढ़ेगी आपकी कला और कौशल में सुधार आएगा और आप नीति-नियमों पर चलेंगे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा

शुभ अंक: 8 और 9
शुभ रंग: गहरा नीला
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें कुछ नया सोचें

कुंभ राशि (Aquarius)
आज आपके दूर देश के संबंधों में मजबूती आएगी रिश्तेदारों और करीबियों से आपकी भेंट होगी आपका जीवनस्तर बेहतर होगा लेकिन बजट की अनदेखी न करें पेशेवर लेनदेन में गलती से बचें और रिश्तों को सुधारने का प्रयास रहेगा कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे और सहकर्मियों का साथ मिलेगा खर्चों पर ध्यान रखें

शुभ अंक: 8 और 9
शुभ रंग: हल्का नीला
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें धार्मिक स्थल जाएं

मीन राशि (Pisces)
आज मीन राशि वालों का आर्थिक स्तर मजबूत रहेगा आप अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे पेशेवर उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास होगा और काम में तेजी बनी रहेगी कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा में आपकी रुचि रहेगी आपके नेतृत्व में वृद्धि होगी और कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे धन-धान्य में वृद्धि होगी

शुभ अंक: 3, 8 और 9
शुभ रंग: पाइनेपल
आज का उपाय: हनुमानजी और न्यायदेव शनिदेव की पूजा करें तिल तिलहन का दान करें प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं

---- समाप्त ----
