scorecardresearch
 

Feedback

Vastu Tips: अमीर लोग घर की उत्तर दिशा में रखते हैं ये 4 चीजें, कोसों दूर रहती है गरीबी

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन की दिशा माना गया है. मान्यता है कि घर की इस दिशा में खास चीजों के रखने से गरीबी नहीं आती. यही वजह की अमीर लोग इस दिशा में चार चीजें जरूर रखते हैं.

Advertisement
X
घर की उत्तर दिशा होती है बेहद खास (Representative Image/Unsplash)
घर की उत्तर दिशा होती है बेहद खास (Representative Image/Unsplash)

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा को बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि इस दिशा में देवताओं का वास होता है. यही कारण है कि अमीर और सफल लोग अपने घर की उत्तर दिशा को खास महत्व देते हैं. कहा जाता है कि इस दिशा में शुभ वस्तुएं रखी जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इससे घर में धन-धान्य, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. यही वजह है कि जो लोग इस वास्तु नियम का पालन करते हैं, उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती. आइए जानते हैं कि उत्तर दिशा में कौन-सी चीजें रखने से घर में सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

1. कुबेर जी की प्रतिमा 

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन और अवसर की दिशा माना गया है. इस दिशा के स्वामी कुबेर जी हैं, जिन्हें धन के देवता कहा जाता है. यदि घर की उत्तर दिशा में उनकी प्रतिमा रखी जाए तो घर में धन की कमी नहीं होती. मान्यता ये भी है कि कुबेर जी की प्रतिमा लगाने से व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिलती है. अटका हुआ पैसा वापस आता है और आय के नए स्रोत खुलते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

पितृपक्ष 2025
पैसों की तंगी को दूर करने के लिए पितृपक्ष में जरूर करें ये एक काम 
Money Plant and Tulsi
Tulsi और Moneyplant का पौधा एक साथ रखें या नहीं? 
तुलसी और शमी का पौधा एक लगाने के फायदे
तुलसी और शमी का पौधा एक साथ लगाने से क्या होता है? जान लें वास्तु नियम 
vastu tips for kitchen
भूल कर भी ना करें किचन से जुड़ी ये 5 गलतियां, मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज  
Daily Puja Rule
रात में सोने से पहले रोजाना जरुर करें ये 3 काम! 

2. श्रीयंत्र 

श्रीयंत्र को वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में बेहद ही शक्तिशाली माना गया है. इसे उत्तर दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर होती है. माना जाता है कि श्रीयंत्र घर के वातावरण को पवित्र करता है. इससे आर्थिक स्थिरता आती है और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं. इसे पूजा स्थल में स्थापित कर विधिवत पूजा की जाए तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है.

Advertisement

3. तुलसी का पौधा

भारतीय परंपरा में तुलसी को देवी स्वरूप माना गया है. तुलसी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी घर के वातावरण को शुद्ध करती है. अगर घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाया जाए तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. इससे नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं. साथ ही परिवार के लोगों में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहता है. वास्तु के घर की उत्तर दिशा में तुलसी लगाने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है.

4. कछुआ

कछुआ को दीर्घायु, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है. वास्तु शास्त्र में इसे शुभ वस्तु माना गया है. घर की उत्तर दिशा में कछुए की प्रतिमा रखने से घर में स्थिरता और शांति बनी रहती है. यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ाता है. माना जाता है कि कछुआ घर में सकारात्मक ऊर्जा को लंबे समय तक टिकाए रखता है, जिससे सुख-समृद्धि बनी रहती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement