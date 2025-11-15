scorecardresearch
 

Vastu Tips: मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं घर में मौजूद ये 4 चीजें, वास्तु शास्त्र में बताए गए धन हानि के कारण

Vastu Tips: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना गया है. कहा जाता है कि जिनके घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां कभी धन की कमी नहीं रहती और जीवन सुख, शांति व आनंद से भरा रहता है. लेकिन अगर घर में वास्तु दोष हो, तो मां लक्ष्मी नाराज भी हो सकती हैं.

वास्तु दोष की वजह से होती है कई तरह की परेशानियां. ( Photo: AI Generated)
हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की बरकत हमेशा बनी रहे. परिवार में प्रेम हो और माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर बरसे. इसके लिए इंसान दिन-रात मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है और भगवान से भी प्रार्थना करता है कि उसका घर सदा भरा-पूरा रहे. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत और कोशिशों के बावजूद भी घर में धन की कमी महसूस होती है, काम में बाधाएं आती हैं, या मन में बेचैनी बनी रहती है. जब सब कुछ ठीक होते हुए भी सुख-शांति और बरकत नहीं टिकती, तो इसका कारण वास्तु दोष हो सकता है. 

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे घर की बनावट, दिशा, और उसमें रखी वस्तुएं हमारे जीवन की ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालती हैं. आइए जानते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे घर में धन की कमी बनी रहती है और किन सरल उपायों से हम अपने घर को लक्ष्मीजी के आगमन के योग्य बना सकते हैं. 

घर की दीवारों में सीलन होना

अगर घर की दीवारों में सीलन या गीलापन रहता है, तो यह मां लक्ष्मी को पसंद नहीं होता. नमी घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है, जिससे मन अशांत रहता है और धन नहीं टिकता. दीवारों की मरम्मत कराएं और उन पर साफ-सुथरा पेंट करवाएं. घर को हमेशा सूखा और हवादार रखें. कहा जाता है कि जहां नमी रहती है, वहां लक्ष्मीजी का वास नहीं होता. इसलिए घर को हमेशा सूखा और सुगंधित रखें. 

छत को गंदा न रखें

अगर छत पर कूड़ा-कचरा, सूखे पत्ते या टूटी चीजें पड़ी हों, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और बरकत रुक जाती है. हफ्ते में एक बार छत की सफाई जरूर करें. छत पर कबाड़, टूटी चीजें या बेकार सामान न रखें. छत साफ रहेगी तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी. 

घर के अंदर कांटेदार पौधे लगाना

वास्तु शास्त्र कहता है कि घर के अंदर कांटेदार पौधे (जैसे कैक्टस) न रखें. ऐसे पौधे झगड़े, तनाव और दरिद्रता का कारण बनते हैं. कांटेदार पौधों को घर के बाहर ही रखें. घर के अंदर तुलसी, मनी प्लांट या मोगरा जैसे शुभ पौधे लगाएं. तुलसी के पौधे में प्रतिदिन दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का इजाफा होता है. 

झाड़ू का गलत रख-रखाव

झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. कहा जाता है कि अगर झाड़ू को इधर-उधर फेंक दिया जाए, पूजा घर या तिजोरी के पास रखा जाए, तो लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.  झाड़ू हमेशा छिपाकर रखें, कभी भी खुले में न छोड़ें. रात में झाड़ू न लगाएं. टूटी या पुरानी झाड़ू तुरंत बदल दें. सुबह के समय झाड़ू लगाने के बाद घर में धूप जलाना शुभ माना जाता है. 

