Surya Grahan 2025: सिंह राशि को लाभ देगा सूर्य ग्रहण, 21 सितंबर से जीवन में आएंगे ये अच्छे बदलाव

Surya Grahan 2025: इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को कुंभ राशि में लगा था. अब अगला और साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर दिन रविवार को होने जा रहा है. यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा. खास बात यह है कि इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध भी मनाया जाएगा. ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार यह सूर्य ग्रहण सिंह राशि के जातकों के लिए सकारात्मक फल देने वाला साबित होगा. ज्योतिषविद का मानना है कि यह सूर्य ग्रहण सिंह राशि वालों के जीवन में नए अवसर लाएगा. करियर में तरक्की के नए द्वार खुलेंगे. परिस्थितियां अनुकूल होंगी.

सिंह राशि वालों को होगा लाभ

ज्योतिषविद ने बताया कि सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहों की अनुकूल स्थिति से सिंह राशि वालों के काम आसान होंगे. सफलता के अवसर मिलेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा, फैसला लेने में आसानी होगी. करियर, शिक्षा और निजी जीवन में नए मौके मिलेंगे. विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सराहना और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

करियर में उन्नति

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उनकी मेहनत और लगन का फल मिलेगा. प्रमोशन, पदोन्नति या सैलरी बढ़ने जैसी संभावनाएं मजबूत बनेंगी. व्यापारियों को अचानक से लाभ के अवसर मिल सकते हैं. पुराने निवेश से फायदा होगा. साथ ही, नया निवेश भी लाभदायक साबित हो सकता है. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वो अब तेजी से पूरे होंगे. इससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में सिंह राशि वाले आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र या व्यवसाय में विरोधी कमजोर पड़ेंगे.

शत्रुओं पर विजय

सिंह राशि वालों के शत्रु और विरोधी परास्त होंगे. अब तक जिन लोगों ने आपका विरोध किया है या आपके कामों में रुकावट डाली है, उनकी साजिशें नाकाम होंगी. कानूनी विवाद या कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में आपको राहत मिल सकती है. पुराने रिश्तों में आई खटास भी सुधर सकती है. जो लोग पहले दुश्मन की तरह बर्ताव करते थे, वो अब मित्र बन सकते हैं.

बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रविवार, 21 सितंबर की रात 11 बजे शुरू होगा. इसकी समाप्ति देर रात सुबह 3 बजकर 23 मिनट पर होगी. यह सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर कन्या राशि में लगेगा. यह एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, जो भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा.

