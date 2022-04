Surya Grahan 2022: सूर्यग्रहण खत्म होने के तुंरत बाद जरूर कर लें ये 7 काम

Surya Grahan 2022: साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी 30 अप्रैल 2022 को लगने जा रहा है. यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा. भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा इसलिए यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 की मध्यरात्रि 12 बजकर 15 मिनट पर लगेगा और 1 मई 2022 की सुबह 4 बजकर 7 मिनट तक रहेगा. साल 2022 में दो सूर्य ग्रहण लगेंगे और यह दोनों ही सूर्य ग्रहण आंशिक होंगे. आंशिक सूर्य ग्रहण उसे कहते हैं जब चंद्रमा, सूर्य को आधा ढक देता है इससे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है.

शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ काम करना वर्जित माना जाता है उसी प्रकार सूर्य ग्रहण खत्म होने पर भी कुछ चीजों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है. ऐसे में सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद कुछ काम जरूर करने चाहिए, इससे ग्रहण के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है. तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद कौन से काम करने चाहिए.

सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए जरूर करें ये काम (Do These Things After Surya Grahan Ends)

दान करें - ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, या धन का दान करें. ग्रहण के पहने गए कपड़ों को भी दान कर दें.

भगवान के दर्शन- ग्रहण काल में मंत्र जाप व चिंतन के कार्य करने का विधान है. इसलिए ग्रहण का मोक्ष काल समाप्त होते ही भगवान के दर्शन करना विशेष शुभ फल देता है.

तुलसी को गंगाजल से शुद्ध करें- सूर्य ग्रहण के बाद मंदिर की सफाई करें और भगवान की मूर्तियों को पवित्र गंगाजल से स्नान करवाएं. सूर्य ग्रहण के बाद तुलसी और शमी पर गंगाजल छिड़ककर उन्हें शुद्ध किया जाना चाहिए.

गंगाजल का छिड़काव- ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें. सूर्य ग्रहण समय में अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्राओं पर है, तो उसे ग्रहण समाप्त होने के बाद करीब के तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए.

श्राद्ध करना- सूर्य ग्रहण की अंत की अवधि में श्राद्ध और दान कार्य करना कल्याणकारी होता है. साथ ही कुंडली के अनुसार ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के उपाय अवश्य कर लें.

घर की सफाई- सूर्य ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद ही घर में झाड़ू लगाने के साथ पोछा लगा दें. इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है.

गर्भवती महिलाएं करें ये काम- माना जाता है कि ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करना चाहिए. ऐसा ना करने पर गर्भ में पल रहे बच्चे को त्वचा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.