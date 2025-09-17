Surya Rashi Parivartan 2025: सूर्य का राशि परिवर्तन आज, कुंभ सहित इन राशियों की बढ़ने वाली है मुश्किल

Surya Rashi Parivartan 2025: सूर्य देव बुधवार यानी आज सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं. सूर्य की स्थिति यहां बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है. कन्या राशि में आने के बाद सूर्य बुध के साथ और शनि के प्रभाव में आ जाएंगे. सूर्य की इस स्थिति को बहुत शुभ नहीं माना जा रहा है. इस गोचर का प्रभाव लगभग एक माह तक बना रहेगा. सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर असर होगा.

मेष- मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा. आपको धन लाभ के योग हैं. आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और नए अवसरों की प्राप्ति होगी.

वृष- वृष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. रिश्तों में समस्या हो सकती है. इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. खान-पान पर विशेष ध्यान दें और तनाव से बचने की कोशिश करें. भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है.

मिथुन- मिथुन राशि वालों को पारिवारिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है. बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें. घर में शांति बनाए रखें और विवादों से बचें. वाणी पर संयम रखें.

कर्क- कर्क राशि के जातकों के करियर में लाभ और बदलाव के योग हैं. आपका रुका हुआ काम बन जाएगा. नए अवसर प्राप्त होंगे और पदोन्नति की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता मिलेगी.

सिंह- सिंह राशि वाले परिवारिक विवादों से बचें. चोट-चपेट से सावधान रहें. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें. क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांति बनाए रखने का प्रयास करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कन्या- कन्या राशि वालों के करियर में समस्या हो सकती है. संपत्ति से जुड़े विवाद हो सकते हैं. इसलिए सावधानी से काम लें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. धैर्य और संयम बनाए रखें.

तुला- तुला राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए. धन खर्च परेशान कर सकता है. इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार लें. मानसिक तनाव से बचें.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे. आपको संपत्ति और धन का लाभ होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

धनु- धनु राशि वालों के करियर में महत्वपूर्ण बदलाव होगा. शत्रु और विरोधी परास्त होंगे. आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे. नए अवसर मिलेंगे और मान-सम्मान बढ़ेगा.

मकर- मकर राशि के जातकों को ऑफिस के कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए. वाहन सावधानी से चलाएं. किसी भी तरह की लापरवाही से बचें. अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और धैर्य बनाए रखें. तनाव से बचें.

कुंभ- कुंभ राशि वालों को चोट-चपेट और दुर्घटनाओं से बचाव करना चाहिए. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. हर काम सोच-समझकर करें. अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें. धैर्य और संयम बनाए रखें.

मीन- मीन राशि के जातकों के करियर में समस्या आ सकती है. गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल दें.

