Shukra Rashi Parivartan 2025: शुक्र-बुध की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, 30 अगस्त तक इन 3 राशियों को होगा धन लाभ

Shukra Rashi Parivartan 2025: भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक शुक्र ग्रह गुरुवार, 21 अगस्त की मध्यरात्रि करीब 01.19 बजे कर्क राशि में प्रवेश करेगा. इस राशि में पहले ही बुध ग्रह मौजूद हैं. ऐसे में दोनों ग्रहों की यह युति लक्ष्मी-नारायण राजयोग का निर्माण करेगी, जो 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा. 30 अगस्त को बुध के सिंह राशि में प्रवेश करते ही यह योग समाप्त हो जाएगा.

ज्योतिविदों का कहना है कि इस दौरान तीन राशियों के लिए यह योग सोने पर सुहागा साबित होगा. इन्हें निजी और सरकारी क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे, साथ ही किसी पुराने निवेश से भी अच्छा मुनाफा हो सकता है. आइए जानते हैं वो तीन राशियां कौन-कौन सी हैं और इन्हें क्या लाभ होंगे.

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर बेहद लाभकारी रहेगा. आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी शुक्र इस समय आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे. यह स्थान सुख-सुविधा और संपत्ति से जुड़ा माना जाता है. इस अवधि में आपको संपत्ति या घर-गाड़ी से जुड़ा लाभ मिल सकता है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. मकान या फ्लैट खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है.

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह इस समय आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में प्रवेश करेंगे. शुक्र आपके दूसरे और नौवें भाव के स्वामी है. इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. यह गोचर धन और अवसरों में वृद्धि लेकर आएगा. पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भाग्य आपका साथ देगा. परिवार व वित्तीय मामलों में सफलता मिलेगी. जीवन के कई पहलुओं में सुखद अनुभव होंगे.

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह गोचर उन्नति के नए अवसर लेकर आएगा. नौकरी और करियर में प्रगति के योग बनेंगे. हालांकि, इस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा. धन के लेन-देन में सावधानी रखें. बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें. कार्यक्षेत्र में महिलाओं से विवाद न करें. परिवार में नैतिकता बनाए रखें, अन्यथा आलोचना झेलनी पड़ सकती है.

---- समाप्त ----