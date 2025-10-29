Shukra Gochar 2025: तुलसी विवाह पर होगा शुक्र का गोचर, इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Shukra Gochar 2025: इस बार तुलसी विवाह 2 नवबंर को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि हर वर्ष तुलसी विवाह का महापर्व मनाया जाता है. ज्योतिर्विदों के नजरिए से इस बार तुलसी विवाह बहुत ही खास माना जा रहा है. क्योंकि, तुलसी विवाह के दिन शुक्र का गोचर होने जा रहा है, जो कि तुला राशि में होगा. शुक्र के तुला राशि में प्रवेश करने से मालव्य राजयोग का निर्माण भी होगा. ऐसे में तुलसी विवाह के दिन होने जा रहे शुक्र के गोचर से किन राशियों को फायदा होने जा रहा है.

1. कन्या

शुक्र का गोचर कन्या राशि वालों के लिए विवाह के प्रस्ताव ला सकता है. जिन लोगों के रिश्तों में तनाव या दूरी चल रही थी, उन्हें अब सुलह के मौके मिलेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. कार्यक्षेत्र में भी नए कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप के अवसर मिल सकते हैं. जो लोग फैशन और डिजाइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा. कोई शुभ निर्णय या नए संबंध की शुरुआत आपके जीवन में स्थायी सुख ला सकती है. परिवार के बच्चों से जुड़ी कोई खुशी मिल सकती है.

2. तुला

शुक्र का गोचर तुला राशि में ही होने जा रहा है. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. किसी नई चीज की खरीदारी का योग बन रहा है. आप अपने घर में सकारात्मकता महसूस करेंगे. रिश्तों में गहराई आएगी. जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए यह समय शुभ प्रस्ताव लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में भी आपकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे. यह समय घर और करियर दोनों में स्थिरता और सुख लेकर आएगा.

3. मीन

शुक्र का गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जा रहा है. यह समय यात्रा, उच्च अध्ययन और नए अनुभवों से भरा रहेगा. विदेश से जुड़े काम या संपर्क लाभ देंगे. प्रेम जीवन में अपनापन आएगा. तुलसी विवाह जैसे शुभ अवसर पर किया गया कोई काम अच्छे फल देगा. भाग्य आपके साथ रहेगा. रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे. दांपत्य जीवन में भी शांति और परस्पर समझ का भाव बढ़ेगा.

तुलसी विवाह और शुक्र के गोचर का संयोग

तुलसी विवाह के दिन शुक्र का तुला राशि में गोचर होना एक अत्यंत शुभ संयोग माना जा रहा है. तुला राशि स्वयं शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए ग्रह यहां पूर्ण प्रभाव में रहता है. शुक्र जब तुला में होता है, तो प्रेम, सुंदरता और साझेदारी से जुड़ी ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं. ऐसे में तुलसी विवाह जैसे पवित्र वैवाहिक पर्व पर यह योग और भी मंगलमय माना जा रहा है.

