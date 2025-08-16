LIVE: देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम... मथुरा में भक्तों की भारी भीड़, मंदिरों में ऑपरेशन सिंदूर वाली थीम

Krishna Janmashtami 2025: हर साल भाद्रपद मास के कृ्ष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. आज पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है. देश में भगवान श्रीकृष्ण के अनगिनत मंदिर हैं, जहां श्रद्धालु जाते हैं और भगवान की विधिवत पूजा करते हैं.

भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में अष्टमी तिथि का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं. जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के लिए छप्पन भोग बनाना चाहिए.

ऐसा करने से श्रीकृष्ण प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना कर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है और विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं.

LIVE UPDATES

- ऐसे कराएं खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म

जन्माष्टमी की रात खीरे का डंठल काटने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाती है जिसके बिना श्रीकृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है. खीरे के डंठल काटने की इस प्रक्रिया को 'नाल छेदन' कहा जाता है और ठीक इसी तरह बच्चे को भी गर्भनाल काटकर जन्म दिया जाता है.

जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे या शुभ मुहूर्त के समय इस विधि को संपूर्ण किया जाता है. पूजा में रखे गए खीरे को सबसे पहले स्नान कराएं. फिर एक सिक्के से खीरे का डंठल काटें, जैसे कि नाल काटकर शिशु जन्म ले रहा हो. उसके बाद खीरे को हल्का सा चीरकर उसमें से छोटे कान्हा की मूर्ति निकालें. और फिर जोर जोर से 'जय कन्हैया लाल की' जयकारा लगाएं.

Advertisement

मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि में भक्तों की भीड़

मथुरा से एक ओर वीडियो सामने आ रहा है जिसमें जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि बहुत ही खूबसूरत रूप से सजी दिख रही है और साथ ही भक्तों का श्रीकृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन हेतु तांता भी लगा हुआ है. देखें वीडियो-

- अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर से आई सुंदर तस्वीर

अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर

- इसके अलावा, नोएडा के इस्कॉन मंदिर का वीडियो सामने आ रहा है, जहां श्रीकृष्ण और राधारानी के दर्शन हेतु भक्त पहुंचे हुए हैं.

- मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि से कृष्ण जन्माष्टमी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों मंदिर के सामने भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई हैं. साथ ही मथुरा का मंदिर कृष्ण जन्माष्टमी पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार किया गया है.

मथुरा में जन्माष्टमी पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम

जन्माष्टमी पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त?

इस बार जन्माष्टमी पर रात्रिकाल में लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12 बजकर 04 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. यानी श्रीकृष्ण का जन्म कराने और विधिवत पूजा के लिए भक्तों को कुल 43 मिनट का समय मिलेगा.

आज जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग भगवान कृष्ण के मंदिरों में पहुंच रहे है. बीतें सालों में गृहमंत्री अमित शाह अगर अहमदाबाद में मौजूद होते गई तो इसी मंदिर पर जन्मोत्सव पर पहुंचते है. पिछले साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर में पहुंचकर जन्मोत्सव मनाया था.

Advertisement

जन्माष्टमी पर नहीं है रोहिणी नक्षत्र का संयोग

इस बार अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन रहा है. रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 04.38 बजे प्रारंभ होगा और इसका समापन 18 अगस्त को तड़के 03.17 बजे होगा. इसलिए उत्तम यही होगा कि आप आज रात बन रहे शुभ मुहूर्त में ही भगवान की पूजा-उपासना कर लें.

---- समाप्त ----